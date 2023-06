© 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Erfolgreicher Start für "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" Fortsetzung des Kultfilms startet stärker als Original

Nur ein Film startete 2023 besser: "Spider-Man: Across the Spider-Verse" legt in den USA einen Raketenstart hin.

Spider-Man bleibt ein Garant für starke Zuschauerzahlen - auch in animierter Form. "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ist weltweit erfolgreich in die Kinos gestartet. Der Nachfolger des Überraschungserfolgs "Spider-Man: A New Universe" (2018) spielte in den USA zum Start 120,5 Millionen US-Dollar ein. Dies berichtet unter anderem "Variety".

Damit legt der Film um den von der Spinne gebissenen Teenager Miles Morales in den USA das zweitbeste Startwochenende des Jahres hin. Erfolgreicher war nur ein anderer Animationsfilm. "Der Super Mario Bros. Film" fuhr an seinem ersten Wochenende 146 Millionen US-Dollar ein.

Weltweit starker Start für "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Auch außerhalb der USA ist "Spider-Man: Across the Spider-Verse" durchaus erfolgreich gestartet. Jenseits von Nordamerika brachte die Fortsetzung noch einmal umgerechnet 88 Millionen Dollar ein. Der wichtigste Markt war China mit 17, 3 Millionen. Weltweit hat "Across the Spider-Verse" damit 208,6 Mio. umgesetzt.

Deutschland steuerte laut Pressemitteilung von Sony Pictures 192.000 Zuschauer bei. Sie sorgten für einen Umsatz von gut 2 Millionen Euro.

Der Vorgänger "Spider-Man: A New Universe" war vor fünf Jahren noch deutlich moderater gestartet. Gerade einmal 35 Millionen Dollar holte er zu seinem Start. Doch der Film entwickelte sich zum Geheimtipp. Schließlich gewann er den Oscar für den besten animierten Film.

"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" soll die Trilogie um Miles Morales abrunden. Geplant ist außerdem ein Spin-off um diverse Spider-Woman aus dem Spider-Verse. Außerdem könnte Miles Morales auch in einer Realverfilmung auftauchen.