Benedict Cumberbatch und Tom Holland in "Spider-Man: No Way Home".

"Spider-Man: No Way Home"

"Spider-Man: No Way Home" Neuer Trailer zeigt alte Feinde

Im neuen Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" kommen vergangene Spider-Man-Universen und verschiedenste Helden und Schurken zusammen.

Der erste lange Trailer zum neuen "Spider-Man"-Film ist am Dienstagabend veröffentlicht worden - und er wird mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Trailer des Jahres werden. Die Fortsetzung von "Spider-Man: Far From Home" aus dem Jahr 2019 bringt im Multiversum verschiedenste Charaktere aus früheren Filmen zusammen.

Konkret muss sich Tom Hollands (25) Peter Parker in "Spider-Man: No Way Home" mit Bösewichten aus verschiedenen Universen herumschlagen, nachdem er die Enthüllung seiner Identität rückgängig machen will. Immerhin hat er Hilfe dabei, zum Beispiel von Benedict Cumberbatch (45) alias Doctor Strange.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Einige dieser Schurken können es auch gar nicht glauben, wie Alfred Molinas (68) Doc Ock, der skeptisch feststellt: "Du bist nicht Peter Parker." Alte Bekannte wie Jamie Foxx' (53) Electro, Thomas Haden Churchs (61) Sandman und Willem Dafoes (66) Green Goblin sind ebenfalls zu sehen.

Auch Spider-Mans großes "Love Interest" ist zurück: Zendaya (25) alias Michelle "MJ" Jones, die an einer Stelle im Film wieder im freien Fall von einem hohen Gebäude von Spider-Man gerettet werden muss. Die große Frage, ob auch andere Spider-Men wie Tobey Maguire (46) oder Andrew Garfield (38) einen Auftritt haben werden, verrät der Trailer allerdings nicht.

"Brutale Geschichte"

Holland sagte kürzlich in einem Interview, dass die Fans nicht bereit seien für die "brutale Geschichte", die der Film erzählt. "Was die Leute wirklich überraschen wird, ist, dass dieser Film keinen Spaß macht. Er ist düster und traurig, und er wird wirklich berühren."

"Spider-Man: No Way Home" startet am 15. Dezember hierzulande in den Kinos.