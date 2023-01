Netflix sucht das neue "Squid Game": Der Streamingdienst schickt 34 neue koreanische Serien, Filme und Shows ins Rennen.

Netflix setzt 2023 weiter auf koreanische Inhalte. Der Streamingdienst hat gerade 34 neue Titel aus dem fernöstlichen Land vorgestellt, die demnächst starten werden. Im Portfolio finden sich Serien, Filme und Realityshows.

60 Prozent der Nutzer haben laut Netflix im vergangenen Jahr koreanische Inhalte angesehen. Der Streamingdienst nennt in der Mitteilung allerdings nicht die Serie beim Namen, die den Korea-Boom mit ausgelöst hat. "Squid Game" wurde seit seinem Start im September 2021 zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Und sorgte für gesteigertes Interesse an koreanischen Serien und Filmen.

Serien: Neues "Squid Game" gesucht

Wie bei "Squid Game" steht bei den neuen Serien auffällig oft der Überlebenskampf im Zentrum. Sowohl in der Horrorserie "Gyeongseong Creature" als auch im dystopischen Thriller "Black Knight" geht es ans Eingemachte. In der zweiten Staffel von "Sweet Home" kämpft indes eine Gruppe ungleicher Menschen wieder gegen zu Monster mutierten Nachbarn.

Mit "Glory" geht eine weitere Erfolgsserie in die zweite Runde. Season 1 des Dramas um eine traumatisierte junge Frau, die sich an den Peinigern aus ihrer Schulzeit rächt, war Anfang Januar die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie bei Netflix.

Sechs neue koreanische Filme

Der Actionthriller "Carter" war im vergangenen Jahr einer der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme bei Netflix. Kein Wunder, dass der Streamer 2023 mit sechs neuen koreanischen Filmen nachlegt. Und auch kein Wunder, dass es sich größtenteils um Filme aus demselben Genre handelt. Es geht um Auftragsmörder ("Kill Boksoon"), Rache ("Ballerina") und Drogengangs ("Believer 2").

Auch bei den neuen Realityshows ist der Überlebenskampf beherrschendes Thema. In "Zombieverse" müssen sich die Teilnehmer durch eine inszenierte Zombieapokalypse schlagen. In "Sirens" treten starke Frauen und in "Physical 100" Bodybuilder gegeneinander an.

Einen Termin für die zweite Staffel von "Squid Game" gibt es derweil noch nicht.