"Stanger Things"-Star will sich mehr um sich selbst kümmern

"Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr alle zu schätzen wissen, wie schön wir sind. Es ist schwierig, unsicher und jung zu sein in einer Industrie, die so kritisch ist, aber ich denke, Selbstliebe und Fürsorge ist das, was ich als Mensch anstrebe. Du selbst zu sein, komplett ungefiltert und ehrlich. Immer und für immer."

Jungschauspielerin Millie Bobby Brown (15, "Godzilla 2: King of Monsters") teilt ihre Vorsätze für 2020 mit ihren Followern auf Instagram. Dazu postet der "Stranger Things"-Star ein Selfie, auf dem sie sich komplett ungeschminkt zu sehen ist. Die 15-jährige Britin wird im neuen Jahr unter anderem für die vierte Staffel des Netflix-Erfolgs vor der Kamera stehen.