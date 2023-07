"Starnacht am Wörthersee"

Vanessa Mai und Schwiegermutter Andrea Berg sangen bei der "Starnacht am Wörthersee" ein Duett, das für beide eine tiefere Bedeutung hat.

Das Schlager-Event "Starnacht am Wörthersee" ist am Samstagabend in Klagenfurt über die Bühne gegangen. Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) führten das 8000-köpfige Publikum durch die Show, bei der Stars wie Howard Carpedale (77), Maite Kelly (43) oder Andreas Gabalier (38) auftraten.

Ein ganz besonderer Abend war es auch für Schlager-Prinzessin Vanessa Mai (31), die als ihr neues, altes Projekt Wolkenfrei auftrat. Sie stellte einen neuen Song vor -"Unendlich" - den sie im Duett mit ihrer Schwiegermutter Andrea Berg (57) performte. Der Song stammt aus der Feder von Berg, und sei für "für Vanessa und all die jungen Menschen, die immer denken, sie sind nicht genug und müssten immer jemandem irgendwas beweisen", wie sie auf der Bühne verriet.

Mai ist bereits seit 2013 mit dem Stiefsohn von Berg, Andreas Ferber (40), liiert. Seit 2017 ist sie mit dem Musikmanager verheiratet.

Goldene Schallplatte für Vanessa Mai: "Ich dreh durch"

Auf der Bühne wartete auf Mai noch eine Überraschung: Unter tosendem Applaus wurde ihr von Sigl die Goldene Schallplatte für ihren Titel "Ich sterb' für Dich" übergeben. Ihre Reaktion: "Weißt du, wie viele Streams man dafür braucht? Das ist der Wahnsinn, ich dreh durch."

Andreas Gabalier präsentierte eine Neuinterpretation von Roy Blacks (1943-1991) "Schön ist es, auf der Welt zu sein". Zu dem Klassiker begleitete er sich selbst am Klavier, ein Cello sorgte für Gänsehaut. Zudem stellte er seinen neuen Song "Superstar" vor, ein Lied für seine kleine Schwester.

Schöneberger verrät ihre schlimmste Anmache

Für Gesprächsstoff sorgte auch die Moderation von Barbara Schöneberger. So schnüffelte sie am High Heel von Andrea Berg, gab sich selbst den DJ-Namen "DJane Doppel-D-Babsi" und verriet einen schlimmen Anmachspruch, der ihr kaum imponiert hat: "Ein Typ hat zu mir gesagt: 'Ich hoffe, du bist gut versichert. Deinetwegen habe ich jetzt 'ne Beule in der Hose.'"

Die "Starnacht am Wörthersee" lockt seit über zwei Jahrzehnten jährlich Tausende nach Österreich. Schlager-Fans konnten die Live-Show im Ersten oder über den ARD-Livestream verfolgen. Auch in der Mediathek ist die "Starnacht" noch abrufbar.