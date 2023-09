Insgesamt vier neue Figuren werden bei "Sturm der Liebe" im November eingeführt. Darunter auch Katja Neubach, gespielt von Isabell Stern.

Am Fürstenhof kehrt im November frischer Wind ein. Wie das Erste am Freitagmorgen bekannt gab, werden in der ARD-Telenovela gleich vier neue Gesichter in naher Zukunft zu sehen sein. Isabell Stern (40), Robin Schick (*1994), Soluna-Delta Kokol (*1997) und Martin Walde (36) werden in den nächsten Wochen ihre Premieren in der beliebten Serie feiern.

Isabell Stern, bekannt vor allem aus ihrer wiederkehrenden Rolle in "Der Bergdoktor", mimt dann Katja Neubach, eine geborene Saalfeld. Diese wollte eigentlich auf dem Fürstenhof nur ein paar Tage Urlaub machen, dann nimmt sie jedoch die Stelle als Sommelière an und verliebt sich außerdem noch in Markus Schwarzbach (gespielt von Timo Ben Schöfer). "Katja geht mit viel Humor und Optimismus durchs Leben", beschreibt Stern ihre neue Rolle in einem Statement. Dabei stoße Neubach zwar manchmal an ihre Grenzen, sei aber eine absolute Macherin: "Das liebe ich sehr an meiner Figur." Am 3. November soll Stern alias Katja Neubach zum ersten Mal in "Sturm der Liebe" zu sehen sein.

Ihr Kollege Robin Schick wird voraussichtlich nur wenige Tage später, am 7. November seinen Einstand feiern können. Er schlüpft dann in die Rolle des Philipp Brandes, ein "windiger Zeitgenosse", wie Schick selbst in seinem Statement verrät. Seine Rolle würde mit seinem Charme sowie seiner narzisstischen Art verzaubern, polarisieren und anecken. Schick ist bekannt aus dem "Köln 50667"-Spin-off "Team 13 - Freundschaft zählt", wo er bereits eine der Hauptrollen übernahm.

Das sind die weiteren neuen Rollen bei "Sturm der Liebe"

Soluna-Delta Kokol wird am 10. November zum "Sturm der Liebe"-Cast hinzustoßen. Sie übernimmt die Rolle der Ana Alves, die nach einem schweren Reitunfall mit ihrem Pferd nach Bichlheim kommt und sich am Fürstenhof etwas dazuverdienen möchte. "Die Nervosität, die ich am Anfang verspürte, ist schnell verflogen", berichtet die Newcomerin Kokol von den Dreharbeiten.

Etwas versetzt, genauer gesagt am 23. November, wird dann auch der Schauspieler Martin Walde zu "Sturm der Liebe" kommen. Er übernimmt die Rolle des Vincent Ritter, der sich als Tierarzt um das Wohl von Hunden, Katzen und Pferden im fiktiven Bichlheim kümmert. Walde hatte bereits mehrere Rollen in Serien-Produktionen wie "Verbotene Liebe - Next Generation", "Lindenstraße" oder in Filmen wie "Wo willst du hin, Habibi?" und "Levizia".

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Seit 2005 wurden bislang bereits weit mehr als 4.000 Folgen produziert und ausgestrahlt. Die Telenovela gilt als die erfolgreichste werktäglich laufende Fernsehserie Europas.