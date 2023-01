Brian Cox als Patriarch Logan Roy in der HBO-Dramaserie "Succession".

Ab dem 11. April strahlt Sky jeden Dienstag eine neue Folge der vierten Staffel von "Succession" aus. Die Folgen sind auch via Wow zu sehen.

Das Startdatum für die vierte Staffel von "Succession" ist offiziell: Am 11. April kehrt die preisgekrönte HBO-Serie mit zehn neuen Episoden zu Sky zurück. Immer dienstags werden diese um 20:15 Uhr zu sehen sein, via Sky Q und WOW auch auf Abruf.

Die von Jesse Armstrong (52) kreierte Serie hat in den letzten Jahren zahlreiche Preise abgestaubt, darunter neun Golden Globes und 13 Emmy Awards. Staffel drei wurde bei den SAG Awards für das beste Drama-Ensemble ausgezeichnet und räumte auch bei den Writers Guild Awards, Directors Guild Awards und Producers Guild Awards etliche Preise ab.

Darum geht's in "Succession"

In der Serie geht es um die Familie des Medienmoguls Logan Roy (Brian Cox, 76) und dessen vier Kinder Kendall (Jeremy Strong, 44), Siobhan (Sarah Snook, 35), Roman (Kieran Culkin, 40) und Connor (Alan Ruck, 66), die sich darauf vorbereiten, das Unternehmen zu übernehmen.

In der vierten Staffel rückt der Verkauf von Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård, 46) immer näher und schürt in der Familie existenzielle Ängste und Spaltungen.