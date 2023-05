"Succession"-Star Sarah Snook ist Mutter geworden. Die süße Nachricht verriet die Schauspielerin mit einem gemeinsamen Foto.

"Succession"-Star Sarah Snook (35) und ihr Ehemann, Komiker Dave Lawson (44), sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verriet die australische Schauspielerin am Montag indirekt mit einem Instagram-Post. Zu einem Foto, das sie und ein Teil des Köpfchens ihres Neugeborenen beim Anschauen des Finales der HBO-Serie zeigt, schrieb sie allerdings keine Zeile zum Baby.

Sarah Snook: "Jetzt hat sich mein Leben erneut verändert"

Stattdessen veröffentlichte sie eine lange Reflexion zu dem Serien-Hit, in dem sie mit ihrer Rolle als Shiv Roy - eines der Kinder von Firmen-Patriarch Logan Roy (Brian Cox, 76) - für Aufsehen gesorgt hat. "Es ist schwer auszudrücken, was diese Serie für mich bedeutet hat", begann Snook ihren Post. "Die Orte, an die ich reisen durfte, die immensen Talente, mit denen ich arbeiten durfte... es bricht mir das Herz, dass es vorbei ist." Aber es mache sie auch dankbar.

"Ich habe gerade die letzte Folge der letzten Staffel von etwas gesehen, das mein Leben verändert hat. Und jetzt hat sich mein Leben erneut verändert. Danke für all die Liebe und Unterstützung", fügte Snook hinzu und bezog sich dabei wohl auf ihr Neugeborenes.

Sarah Snook und Dave Lawson sind seit 2020 ein Paar. Ein Jahr später heirateten die beiden Australier. Bei der Premiere von Staffel vier der HBO-Serie hatte die Schauspielerin erstmals verraten, dass sie ihr erstes Baby erwartet.