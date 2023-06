Im "Tatort: Hochamt für Toni" gibt es eine Doppelrolle. Die Schwestern Toni und Eva Hentschel werden von Sina Martens gespielt.

Im "Tatort: Hochamt für Toni" (4.6., das Erste) geht es unter anderem um die vier Sprösslinge einer reichen und einflussreichen Industriellenfamilie im Landkreis Regensburg. Die beiden Schwestern, die titelgebende Toni und Nesthäkchen Eva Hentschel, werden von Sina Martens (35) verkörpert.

Über ihre Doppelrolle sagt die in Köln geborene und Norddeutschland aufgewachsene Wahl-Berlinerin: "Es war eine große Herausforderung und große Freude für mich, diese beiden Schwestern in ihrer großen Unterschiedlichkeit zeigen zu können und ihnen trotzdem etwas Verbindendes zu geben."

Sina Martens ist ein Theaterstar

Sina Martens studierte ab 2010 in Leipzig. Im Anschluss spielte sie an Theatern in Berlin, Hannover, Oberhausen, Bonn, Frankfurt am Main und Leipzig. Der Lohn der Mühen: Stipendien und diverse Auszeichnungen.

Seit 2013 steht sie auch vor der Kamera. Im "Tatort: Türkischer Honig" (2014) aus Leipzig schnupperte sie zum ersten Mal Sonntagskrimiluft. Außerdem unter anderem in ihrer Filmografie: "Trunk" (Amazon), "I don't work here" (ZDF Neo), "Der Parfumeur" (Netflix).

Wie ihrer Agentur zu entnehmen ist, ist Sina Martens auch sehr sportlich. Sie macht "Bühnenfechten, Fechten, Fitness, Fußball, Tanzsport, Tennis, Yoga" und beherrscht "Ballett, Hip-Hop, Standard-Tanz". Außerdem singt sie Chanson und spielt Gitarre.