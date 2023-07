Ab dem 27. August geht es wieder los mit den neuen Sonntagskrimis im Ersten. Den Anfang macht ein vielversprechender "Polizeiruf 110".

Freunde der gepflegten Sonntagskrimi-Unterhaltung müssen noch knapp einen Monat lang durchhalten. Dann endet am 27. August um 20:15 Uhr im Ersten die diesjährige Sommerpause, die am 18. Juni ihren Anfang nahm. Nun ist auch klar, welches Team als erstes ermittelt.

Die Magdeburger Hauptkommissarin Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen (54), und ihre Kolleginnen und Kollegen läuten mit dem "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" die neue Krimi-Saison ein. Laut Senderankündigung scheint der Film nichts für schwache Nerven und junge Mütter zu sein.

Darum geht's im "Polizeiruf 110: Du gehörst mir"

Als Lana Stokowski (Hannah Schiller, 23) ihr Baby im Kinderwagen in einer belebten Magdeburger Fußgängerzone nur kurz aus den Augen lässt, verschwinden Wagen und Kind spurlos. Panisch wendet sich Lana an umstehende Passanten, doch niemand will etwas gesehen haben. Hauptkommissarin Brasch, die gerade ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler, 62), ins Sabbatical verabschieden will, wird zum Tatort gerufen.

Auf dem Weg zum Taxi hilft Lemp noch seiner Nachbarin Inga Werner (Franziska Hartmann, 39), den Kinderwagen in ihre Wohnung zu tragen. Dort wird er allerdings niedergeschlagen, fällt in Ohnmacht und befindet sich von da an in der Gewalt seiner Nachbarin.

Unterdessen versucht Brasch, das entführte Baby zu finden. Mutter Lana verdächtigt ihre Ex-Affäre Christian Novak (Max Hemmersdorfer, 37), der sie bis zuletzt gestalkt hat. Doch Chris streitet alle Vorwürfe ab und behauptet sogar, das eigentliche Stalking-Opfer zu sein. So steht Aussage gegen Aussage. Als Brasch herausfindet, dass ausgerechnet Lemp die Gefährderansprache in Lanas Stalking-Fall gehalten hat, bemerkt sie, dass auch er spurlos verschwunden ist ...

Der erste neue "Tatort" nach der Sommerpause läuft einen Sonntag später. Das Erste zeigt den Ludwigshafener "Tatort Gold" am 3. September um 20:15 Uhr.