Der Starttermin für die dritte Staffel der gefeierten Serie "Ted Lasso" steht fest. Ab dem 15. März gibt es die neuen Folgen bei Apple TV+.

Eine beliebte Serie kommt zurück: Die dritte Staffel "Ted Lasso" startet am 15. März bei Apple TV+. Das hat der Streaminganbieter jetzt bekannt gegeben. Es handle sich dabei um die erste Serie bei Apple TV+, "die mitten in der Woche startet", heißt in einer Pressemitteilung. Immer mittwochs erscheint eine neue Folge. Am Dienstag (14. Februar) wurde auch ein erster Teaser für die neue Staffel veröffentlicht.

Darum geht's in der dritten Staffel

In der Sitcom ist Jason Sudeikis (47) als amerikanischer College-Football-Trainer Ted Lasso zu sehen, der für eine englische Premier-League-Mannschaft rekrutiert wird - obwohl er mit Fußball keine Erfahrung hat. Die von den Kritikern gefeierte Serie wurde mehrfach mit einem Emmy, unter anderem für die beste Comedy-Serie, ausgezeichnet. Sudeikis ist nicht nur als Schauspieler im Einsatz, sondern auch als Produzent. 2020 startete die erste Staffel, die zweite Staffel im Juli 2021.

In der 12-teiligen dritten Staffel von "Ted Lasso" sieht sich der frisch aufgestiegene AFC Richmond der Lächerlichkeit preisgegeben, da die Medien den Verein auf dem letzten Platz der Premier League sehen. Während Ted mit dem Druck auf der Arbeit zurechtkommt, kämpft er zu Hause mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Die Dinge scheinen sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon auseinanderzufallen, aber das Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.