"The Batman" Großes Staraufgebot neben Robert Pattinson

Für seinen ersten Auftritt als dunkler Rächer in "The Batman" bekommt Robert Pattinson ein Staraufgebot um Colin Farrell an die Seite.

Noch bis zum 3. März 2022 müssen sich Fans gedulden, dann kommt "The Batman" mit Robert Pattinson (35) als Fledermausmann endlich in die Kinos. Es wird der erste Solofilm für den geflügelten Rächer innerhalb des DC Extended Universe, in dem Batman schon in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League" zu sehen war, beides Mal noch verkörpert von Ben Affleck (48).

Odyssee eines Films: Die Entstehungsgeschichte von "The Batman"

Mit dem Kinostart im Frühjahr 2022 geht eine wahre Odyssee zu Ende. Bereits 2015 wurde ein großer Batman-Film angekündigt. Als Regisseur und Hauptdarsteller sollte Ben Affleck fungieren. Der Drehstart verzögerte sich jedoch immer wieder. 2017 wurde bekannt, dass Affleck von seiner Rolle als Regisseur zurücktreten werde, um sich ganz auf die Schauspielaufgabe zu konzentrieren. "Planet der Affen"-Macher Matt Reeves (55) übernahm die Regie. Nachdem schon 2017 erste Gerüchte laut wurden, bestätigte Affleck Anfang 2019, dass er auch als Darsteller zurücktreten werde. Als neuer Batman wurde im Mai 2019 "Twilight"-Star Robert Pattinson verpflichtet.

Die Dreharbeiten begannen im Januar 2020 in London, mussten wegen der Corona-Pandemie aber bald unterbrochen werden. Nur drei Tage nach einem Neustart im September musste der Dreh wieder auf Eis gelegt werden, da Pattinson angeblich an Covid erkrankte. Am 13. März 2021 endeten die Dreharbeiten offiziell.

Der für Juni 2021 anvisierte Kinostart wurde, ebenfalls wegen Corona, erst auf Oktober 2021 und dann zur Sicherheit gleich auf März 2022 verschoben.

"The Batman" - Die Figuren und ihre Darsteller

"The Batman" scheint eine Art Best-of aus dem Gotham-Universum zu werden. Mit dem Riddler, Catwoman und dem Pinguin treten gleich mehrere legendäre Schurken aus den Batman-Comics auf. Fehlt eigentlich nur noch der Joker, der wohl in einer der Fortsetzungen auftaucht. "The Batman" ist laut Deadline der Start einer Trilogie.

Catwoman wird von Zoë Kravitz (32) gespielt. Die Schauspielerin ("Mad Max: Fury Road", "Big Little Lies") lieh bereits 2017 in "The LEGO Batman Movie" der Katzenfrau ihre Stimme.

Der Riddler scheint der Hauptantagonist von Batman zu werden. Ihn verkörpert Paul Dano (37). In "Batman Forever" (1995) spielte noch "Gummigesicht" Jim Carrey (59) den Rätselfreund.

Colin Farrell (45) gibt den Pinguin. In einem Podcastauftritt im Juli 2021 spielte der 45-Jährige seine Rolle aber herunter, wie unter anderem "Gamesradar" berichtete. Farrells Pinguin sei demnach nur in sieben Szenen zu sehen und habe nur neun Minuten Leinwandpräsenz. Der Schauspieler erzählte auch, dass er für die Rolle nicht an Gewicht zulegte, sondern auf die Maskenbildner vertraue. "Wenn jemand meine Darstellung loben sollte, habe ich nur einen Anteil von 49 Prozent daran", sagte er.

Ein weniger durch Maske oder Kostüm definierter Schurke ist der Mafioso Carmine Falcone. Ihn spielt John Turturro (64).

Auch Batmans Verbündete sind prominent besetzt. Jeffrey Wright (55) spielt Commissioner James Gordon. Alfred Pennyworth ist als Butler und Ersatzvater die engste Bezugsperson von Batman alias Bruce Wayne. Ihn verkörpert Andy Serkis (57), der vor allem als Motion-Capturing-Star bekannt ist und unter anderem Gollum in den "Herr der Ringe"-Filmen Stimme, Mimik und Gestik lieh.

"The Batman" - Der Trailer

Schon seit gut einem Jahr ist ein ausführlicher Trailer zu "The Batman" draußen. Über die noch geheime Story verrät der Clip nicht viel. Zu sehen ist, dass ein geheimnisvoller Verbrecher über anonyme Botschaften ein Katz-und-Maus-Spiel mit Batman initiiert - wahrscheinlich der Riddler, auch wenn vor allem der kaum zu erkennende Colin Farrell als Pinguin Oswald Cobblepot zu sehen ist. Optisch erinnert der Trailer an die Film-Noirs der 1940er-Jahre. Regisseur Matt Reeves hat bereits verraten, dass es in seinem Film vor allem um Batman als Detektiv gehe.