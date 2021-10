"The Batman" startet im März in den Kinos.

In einem neuen Trailer zeigt sich Robert Pattinson als Batman, der Angst und Schrecken verbreitet.

Ein neuer Trailer zu "The Batman" zeigt, wie düster und brutal der Film mit Robert Pattinson (35) in der Hauptrolle wird. In dem Clip ist auch Zoë Kravitz (32) als Catwoman prominent vertreten. "Wer bist du da drunter?", fragt sie an einer Stelle. "Ich bin Vergeltung", lautet Batmans Antwort.

In dem Trailer zum Film von Regisseur Matt Reeves (55) wird Batman wiederholt angeschossen, offenbar ohne Folgen. Auch eine Explosion kann ihn nicht stoppen. Beängstigend auch die Einleitung: "Furcht ist ein Werkzeug", heißt es da. "Wenn das Licht am Himmel erscheint, ist das nicht nur ein Zeichen. Es ist eine Warnung."

Batman als brutaler Rächer?

Wird der Held in "The Batman" brutaler und gewalttätiger sein als zuvor? "Von Anfang an steckt Verzweiflung dahinter. Er arbeitet diese Wut wirklich ab", erklärte Pattinson laut "Entertainment Weekly" während des "DC FanDome"-Events. "Er hat nicht viel Kontrolle über seine Persönlichkeit. Die Abgrenzung zwischen Batman und Bruce ist nicht so klar." Er habe "nicht genau definiert, was Batman ist. Er verliert sich darin".

In dem Trailer gibt es auch Andy Serkis (57) als Alfred, Anspielungen auf den bösen Plan des Riddlers (Paul Dano, 37) und Colin Farrells (45) Figur Oswald Cobblepot, alias den Pinguin, zu sehen. Der Film soll im März 2022 in die Kinos kommen.