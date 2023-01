© 2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates

Christoph Waltz als Regus Pattof in "The Consultant".

In wenigen Wochen startet die neue Serie "The Consultant" mit Christoph Waltz. Amazon Prime Video hat einen ersten Teaser veröffentlicht.

Christoph Waltz (66) wird in Kürze in der neuen Serie "The Consultant" bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Streamingdienst hat nun das genaue Startdatum bekannt gegeben und einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der Serien-Fans einen ersten Eindruck vermittelt.

Ursprünglich wurde "The Consultant" im November 2021 angekündigt. Damals teilte Amazon Studios mit, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ein "finster-komödiantischer Arbeitsplatz-Thriller" erwarte. Der zweifache Oscarpreisträger spielt in der auf dem gleichnamigen Roman von Bentley Little (62) basierenden Serie die Rolle des Regus Pattof. Er biete einen "sehr simplen Dienst" an, erzählt der Berater in dem Clip. Sein Ziel sei einfach nur, das Geschäft der Spielefirma CompWare zu verbessern.

Wenn der Chef ein Soziopath ist...

Doch der Teaser schlägt bereits düstere Töne an. "Wenn es Ihnen hilft, mich als Monster zu sehen, dann sei es so", erklärt Pattof etwa. "Wir arbeiten für einen Soziopathen", stellt einer der Angestellten fest, der sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen Herausforderungen gegenüber sehe, "die alles in Frage stellen", darunter auch "ihr Leben", wie es in einer Mitteilung heißt.

An der Seite von Waltz treten unter anderem Brittany O'Grady (26), Nat Wolff (28) und Aimee Carrero (34) auf. Die acht Episoden von "The Consultant" sind ab dem 24. Februar 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen.