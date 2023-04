Keanu Reeves, hier in "John Wick: Kapitel 4", wird in "The Continental" wohl nicht mitspielen.

Nach "John Wick: Kapitel 4" ist vor "The Continental". Die Prequel-Miniserie ist ab September streambar.

Während Keanu Reeves (58) aktuell in "John Wick: Kapitel 4" die Kinosäle aufmischt, steht das nächste Projekt aus der Welt seines titelgebenden Auftragskillers schon in den Startlöchern. Peacock hat einen ersten Teaser-Trailer zum Prequel "The Continental: From the World of John Wick" veröffentlicht. Darin teilt der US-Streaminganbieter mit, dass die dreiteilige Miniserie ab September 2023 zu sehen sein wird.

Ohne Keanu Reeves aber mit Mel Gibson

In der Serie wird die Vorgeschichte des aus der Filmreihe bekannten Auftragskiller-Hotels erzählt. Keanu Reeves wird in der Produktion aber leider voraussichtlich nicht zu sehen sein. Auch Mel Gibson (67), der größte bisher bekannte Star der Miniserie, taucht in dem Clip noch nicht auf.

"The Continental" zeigt die Vorgeschichte zu den Kinofilmen aus der Sicht des Hotelmanagers Winston Scott, der von Colin Woodell (31) gespielt wird, in den 1970er Jahren in New York. Neben ihm und Gibson übernehmen unter anderem Ayomide Adegun, Ben Robson und Kate Nhung Rollen. In Deutschland wird die Miniserie ebenfalls noch 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen sein, wie bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt wurde.

Selbst wenn Reeves voraussichtlich nicht auftauchen wird, so deutet der Teaser-Trailer an, dass es wohl nicht weniger actiongeladen als in den Kinostreifen zugehen wird. So oder so dürften zahlreiche Fans auf "The Continental" gespannt sein. "John Wick: Kapitel 4" konnte Ende März laut Leonine Studios mit mehr als 465.000 Kinobesuchern den bis dato erfolgreichsten Kinostart des laufenden Jahres in Deutschland hinlegen.