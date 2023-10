Die Netflix-Erfolgsserie "The Crown" geht in ihre letzte Staffel.

Die letzte Staffel von "The Crown" steht in den Startlöchern. Wird die Erfolgsserie danach auf anderem Wege fortgesetzt?

Die erfolgreiche Netflix-Serie "The Crown" geht in ihre letzte Runde. Oder doch nicht? Seit Monaten halten sich Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung oder Film-Spin-offs. Diese Fakten und Gerüchte zur sechsten Staffel müssen Fans kennen:

Ab wann laufen die neuen Folgen?

Die sechste Staffel wird Netflix in zwei Teilen veröffentlichen. Die ersten vier Folgen sind ab dem 16. November zu sehen. Teil zwei mit den Folgen fünf bis zehn ist ab dem 14. Dezember verfügbar, wie der Streamingdienst mitteilte.

Was verrät der Teaser?

Mit dem Veröffentlichungstermin hat Netflix auch einen neuen Teaser für "The Crown" präsentiert. Er zeigt Imelda Staunton (67) alias Queen Elizabeth II. Zu sehen gibt es darin aber auch Material der früheren Queen-Darstellerinnen Claire Foy (39) und Olivia Colman (49). Die Serie erzählt die Geschichte der Königin von 1947 an nach. Claire Foy spielte die junge Queen in Staffel eins und zwei, Olivia Colman übernahm anschließend die Hauptrolle, bevor seit Staffel fünf Staunton in die Rolle der Monarchin schlüpft.

In dem kurzen, neuen Clip, der einen Vorgeschmack auf Staffel sechs geben soll, erklärt die noch junge Queen, die bei einer TV-Ansprache zu sehen ist: "Die Krone ist ein Symbol für Beständigkeit. Die Monarchie ist etwas, was man ist, nicht, was man tut." Weiter heißt es von Colman als Königin: "Es geht immer auf Kosten der eigenen Persönlichkeit. Wir alle haben Opfer gebracht. Man sollte sich damit abfinden. Es ist eine Pflicht."

Der Clip schwenkt anschließend um auf Staunton im Kostüm, bevor sie auf den Balkon des Buckingham Palasts tritt, und sich dabei fragt: "Aber was ist mit dem Leben, auf das ich verzichtete? Und mit der Frau, die ich vernachlässigt habe?"

Um was geht es in Staffel sechs?

Die Ehe von Prinz Charles (Dominic West, 53) und Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki, 33) ist gescheitert. Zwischen Diana und Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla, 41) entwickelt sich eine zarte Beziehung, die mit einem tragischen Autounfall ein jähes Ende findet.

Weiter heißt es von Netflix über die neuen Folgen: Nach dem Tod seiner Mutter versucht sich Prinz William (Ed McVey) wieder in das Leben in Eton einzufinden, "während das Ansehen der Monarchie in der öffentlichen Meinung stark angeschlagen ist. Anlässlich ihres Goldenen Thronjubiläums überdenkt die Königin die Zukunft der Monarchie". Außerdem zu sehen in Staffel sechs ist die Hochzeit von Charles und Camilla (Olivia Williams, 55) und die neue Liebe von William und Kate (Meg Bellamy).

Staffel sechs von "The Crown" behandelt dem Streamingdienst zufolge das Leben der Königin und ihrer Familie von 1997 bis 2005, während der Amtszeit des Premierministers Tony Blair (Bertie Carvel, 46). Mit dabei sind dann auch wieder Lesley Manville (67) als Prinzessin Margaret und Jonathan Pryce (76) als Prinz Philip.

Gibt es eine Zukunft für "The Crown"?

Ob sich die Fans mit der finalen Staffel für immer von "The Crown" verabschieden müssen, ist unterdessen wohl noch nicht ganz sicher. Immer wieder machen Gerüchte um Fortsetzungen oder Spin-offs die Runde. So behaupteten britische Medien schon, dass die Serie nach der finalen Staffel als Filmreihe zurückkehren könnte. Ein Insider sagte der "Sun": "Obwohl das nach einer drastischen Veränderung klingt, war es eine, die sich als großer Erfolg für 'Downton Abbey' erwies (...)." Möglich wäre demnach angeblich ein Prequel oder ein Film zu Prinz Harry und Herzogin Meghan und wie sie sich mit Prinz William überwarfen. Aber auch eine siebte Staffel zur Serie soll Gerüchten zufolge angeblich noch nicht ganz vom Tisch sein.

Allerdings: Je näher die Serie der Gegenwart kommt, desto mehr Kritik gab es auch. Zum Start der fünften Staffel kam es zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere kritisierten und einen Hinweis für die Zuschauer forderten, dass es sich um eine fiktive Serie handelt.