Für die Royal-Serie "The Crown" wurde nun die standesamtliche Trauung von König Charles III. und Queen Consort Camilla gedreht.

In der sechsten und letzten Staffel von "The Crown" wird Charles (74) erneut von Schauspieler Dominic West (53) dargestellt, Olivia Williams (54) spielt Camilla (75). Die Netflix-Serie soll mit der Hochzeit der beiden enden. Am vergangenen Freitag (21. April) wurden die Darsteller als Braut und Bräutigam nun am Set in Rochester gesichtet. Bei dem Dreh sollen die allerletzten Szenen der Serie entstanden sein.

Hochzeitslooks wie Original-Outfits

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, trug Williams eine exakte Nachbildung des Outfits von Camilla, das sie damals zu der standesamtlichen Trauung trug. Dazu gehört ein weißes Midikleid, ein cremefarbener Mantel mit einer silbernen Brosche und ein weißer Hut. West sah man in dunklem Frack mit grauer Nadelstreifenhose und silberner Weste. Die Schauspieler fuhren in ihren Rollen im Rolls Royce vor, West half seiner Kollegin aus dem Auto und sie hakte sich bei ihm unter. Die Hauptstraße säumten Statisten, die den beiden zujubelten.

Die zweite Hochzeit des heutigen Monarchen, damals Prinz Charles, wurde am 9. April 2005 in Windsor gefeiert. Nach der standesamtlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt gab es einen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Die Dreharbeiten zur Hochzeit von Charles und Queen Consort Camilla, damals Camilla Parker Bowles, fanden damit nicht am Originalschauplatz statt. Mit der Hochzeit als Schlusspunkt sollen die Serienschöpfer darauf hoffen, dass mit diesem positiven Ende auch die Kritiker verstummen. Diese hatten immer wieder die (zu) realistischen Darstellungen in der fiktiven Serie über die Royal Family moniert.

Ein Startdatum für die finalen Folgen der Serie steht noch nicht fest. Möglicherweise erscheint die sechste Staffel Ende 2023 auf Netflix.