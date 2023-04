Denzel Washington in "The Equalizer 3".

Denzel Washington kehrt in "The Equalizer 3" zurück. Im ersten Trailer zum Sequel nimmt er es mit der italienischen Mafia auf.

Am 31. August erscheint die mit Spannung erwartete Fortsetzung "The Equalizer 3" in den deutschen Kinos. Zum dritten Teil der Actionfilm-Reihe mit Superstar Denzel Washington (68) ist jetzt auch der erste Trailer erschienen. Das Vorschauvideo stimmt einmal mehr auf atemberaubende Kampfszenen ein, die sich dieses Mal in einem mediterranen Setting abspielen.

Darum geht es in "The Equalizer 3"

Ex-Regierungsagent Robert McCall (Washington) lebt nach den Ereignissen der vorherigen Filme im Süden Italiens. Dort scheint der ehemalige Killer seinen Frieden gefunden zu haben. Doch ein Bombenattentat erschüttert seine neue Heimat, und McCall erkennt, dass seine neuen Freunde von der örtlichen Mafia kontrolliert werden. Kurzerhand nimmt er es mit den mächtigen neuen Feinden auf.

"The Equalizer 3" wird, wie die beiden Vorgänger-Filme aus den Jahren 2014 und 2018, von Regisseur Antoine Fuqua (57) inszeniert. Neben dem zweifachen Oscarpreisträger Washington wirken vor der Kamera David Denman ("Mare of Easttown", 49) Sonia Ammar ("Scream", 24) sowie Dakota Fanning (29) mit. Für Washington und Fanning ist es die erste Zusammenarbeit seit dem Actionfilm-Klassiker "Mann unter Feuer" aus dem Jahr 2004.