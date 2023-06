Sylvester Stallone schießt bald wieder scharf: "The Expendables 4" kommt im September 2023 in die Kinos.

Im September kommt "The Expendables 4" rund um Jason Statham in die Kinos. Aktuell liefert der neue Trailer einen explosiven Vorgeschmack.

Die explosivste Söldnertruppe der Kinoleinwand tritt bald zum nächsten großen Auftrag an: Actionfans freuen sich jetzt schon auf den 21. September 2023, wenn "The Expendables 4" Premiere feiern wird. Am heutigen Mittwoch ist der erste Trailer zum vierten Teil auch auf Deutsch erschienen - und bietet einen ersten Vorgeschmack auf das actionreiche Spektakel rund um die von Jason Statham (55) angeführte Söldnertruppe.

Sylvester Stallone übergibt an Jason Statham

Unter der Leitung von "Need for Speed"-Regisseur Scott Waugh (52) kehrt das Team aus Elitesöldnern in "The Expendables 4" auf die Kinoleinwand zurück, um eine Mission durchzuführen, die einen nuklearen Konflikt verhindern soll. Das Besondere am vierten Teil der Erfolgsfilmreihe: Sylvester Stallones (76) Rolle fällt dieses Mal Medienberichten zufolge kleiner aus. "Sly" übergibt den Staffelstab und die Leitung der Expendables an Action-Ikone Jason Statham, der auch in potenziellen weiteren Fortsetzungen im Mittelpunkt stehen und das Ensemble anführen könnte.

Neben altbekannten Gesichtern wie Dolph Lundgren (65) und Randy Couture (59) gibt es im Trailer bereits die diversen Neuzugänge des kommenden Action-Krachers zu sehen. Unter anderem vervollständigen Curtis "50 Cent" Jackson (47), Megan Fox (37) und Andy Garcia (67) den Cast von "The Expendables 4".