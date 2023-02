Ein Trailer zum Blockbuster "The Flash" zeigt nicht nur Ezra Miller in der Hauptrolle. Im Clip kehren einige ikonische DC-Figuren zurück.

"The Flash" (Kinostart: 15. Juni 2023) ist der erste Solofilm von DC Studios über die gleichnamige Figur. Der nicht-binäre Hollywood-Star Ezra Miller (30) übernimmt in dem Superhelden-Streifen die Hauptrolle. Beim Super Bowl wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, in dem ein doppelter "The Flash" beinahe in den Hintergrund gerät. Denn Michael Keaton (71) und Ben Affleck (50) kehren als zwei verschiedene Versionen von Batman zurück.

Affleck war in der Bruce-Wayne-Rolle unter anderem in "Batman V Superman", "Man of Steel" und "Justice League" zu sehen. Keaton verkörperte sie in Tim Burtons (64) "Batman" und "Batmans Rückkehr". Dass die verschiedenen Versionen in einem Film zu sehen sind, wird dadurch möglich, dass Barry alias "The Flash" durch die Zeit reist. Im DC-Multiversum-Spektakel will er dadurch seine Familie retten. Der Trailer zeigt zudem Bösewicht General Zod (Michael Shannon, 48) und Sasha Calle (27) als neues Supergirl.

Mit zum Cast des Films von Regisseur Andy Muschietti (49) gehören auch Ron Livingston (55, "Loudermilk," "The Conjuring"), Maribel Verdú (52, "Elite," "Y tu mamá también"), Kiersey Clemons (29, "Zack Snyder's Justice League," "Sweetheart") und Antje Traue (42, "King of Ravens," "Man of Steel").

Kontroversen um Ezra Miller

In den vergangenen Monaten sorgte Ezra Miller für einige Schlagzeilen. Vergangenen Mai soll der "The Flash"-Darsteller bei seinem Nachbarn eingebrochen sein und Alkohol gestohlen haben. Der Star wurde im Januar zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Dollar verurteilt. Außerdem wurde eine einjährige Bewährungsstrafe verhängt. Dieser Vorfall ist jedoch nur eine der vielen Kontroversen um Miller. Der 30-Jährige wurde bereits wegen Belästigung, Körperverletzung und ordnungswidrigem Verhalten verhaftet. Eine US-amerikanische Familie beschuldigte den Star zudem, ein minderjähriges Mädchen entführt und manipuliert zu haben.

Am 15. August 2022 veröffentlichte "Variety" dann ein Statement, in welchem sich Ezra Miller für sämtliches Fehlverhalten entschuldigte. Trotz aller Kritik an Miller hielt DC an der Produktion und dem Star fest. Ein Insider berichtete "The Wrap" in diesem Zusammenhang, dass der Film bislang positiv bei Testvorführungen abgeschnitten habe.