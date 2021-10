Mark Rowley als Finan (l.) und Alexander Dreymon als Uhtred in "The Last Kingdom".

"The Last Kingdom" Netflix-Film zur Serie ist in Arbeit

Gute Nachrichten für Fans von "The Last Kingdom": Netflix macht die Serie zum Film. Die Dreharbeiten sollen 2022 beginnen.

Beim Serien-Hit "The Last Kingdom" ist nach fünf Staffeln Schluss. Doch Fans der Serie können sich jetzt freuen: Bei Netflix ist ein Film zur Wikinger-Serie in Arbeit. Das verkündete Hauptdarsteller Alexander Dreymon (38) am Wochenende bei der MCM Comic Con in London. Zudem teilte er die Neuigkeiten auf Instagram. Der Film hat auch schon einen Namen: "Seven Kings Must Die". Die Dreharbeiten sollen kommendes Jahr in Budapest beginnen, kurz bevor die letzte Staffel der Serie bei Netflix erscheint.

Der deutsche Schauspieler schlüpft im Film erneut in seine Rolle des Uhtred von Bebbanburg. Weitere Darsteller der Serienbesetzung sowie neue Gesichter werden ebenfalls im Film zu sehen sein. "Es war ein Privileg, Uthreds Geschichte fünf Staffeln lang erzählen zu dürfen", erklärt Dreymon. "Ich bin unseren Fans so dankbar. Dank ihrer Unterstützung kommt unser Team zu einer weiteren Runde zusammen."