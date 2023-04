James Corden sprach beim PaleyFest in Los Angeles über das Ende seiner "The Late Late Show" Ende April.

James Corden hat Details zum Finale von "The Late Late Show" enthüllt. Fans können sich auf viel Gesang und noch mehr Kardashians freuen.

Noch in diesem April wird die beliebte US-Sendung "The Late Late Show" mit Moderator James Corden (44) enden. Nur noch zwölf Episoden stehen aus, pro Woche werden vier ausgestrahlt (Montag bis Donnerstag). Nun hat Corden selbst als Gast beim PaleyFest in Los Angeles enthüllt, was für die finalen Folgen noch alles geplant ist, um den Abschied so gebührend wie möglich zu gestalten.

Fans des Formats können sich noch auf die Rückkehr zahlreicher beliebter "The Late Late Show"-Segmente freuen, zitiert "Variety" Corden. So werde es demnach in jeder einzelnen der drei verbliebenen Wochen eine neue Carpool-Karaoke-Folge geben. Dreimal darf sich Corden also zum Abschied hinter das Lenkrad schwingen, um mit seinen Stargästen beim Autofahren munter Lieder zu trällern. Mit wem das sein wird, ist noch geheim.

Auch eine finale Ausgabe von "Crosswalk the Musical" soll es geben. Dabei stürmen Corden und weitere Stars, Musiker und Tänzer als Flashmob auf einen Zebrastreifen, um nichtsahnende Autofahrer und Passanten mit einer Musical-Einlage zu überraschen. Bei einer vorangegangenen Version dieser aufwendigen Darbietung wirkten etwa Zendaya (26) sowie Hugh Jackman (54) und Zac Efron (35) im Matrosen-Kostüm mit.

Wird James Corden die Kardashians bändigen können?

Zudem sieht sich Corden mitunter seiner größten Aufgabe aus acht Jahren "The Late Late Show" gegenüber. Denn auch eine letzte Folge von "Take a Break" soll es geben. In diesem Segment übernimmt Corden den Job einer anderen Person, die sich währenddessen ein Päuschen gönnen darf. Auf diese Weise vertrat er etwa schon den Bürgermeister von Los Angeles oder durfte gar als Assistent von Joe Biden (80) im Weißen Haus malochen.

Zum Abschluss der Show wird er einen Job innerhalb des vielköpfigen und glamourösen Kardashian-Jenner-Clans übernehmen, heißt es demnach. Für Chaos, Drama und jede Menge Situationskomik dürfte also gesorgt sein.

Großer Showdown mit Tom Cruise

Dass der Brite nach gut acht Jahren das Zepter übergeben wird, steht schon länger fest - am 27. April wird es so weit sein. Dann darf sich Corden für die letzte Folge auf die Anwesenheit von Superstar Tom Cruise (60) freuen, mit dem er schon diverse und meist halsbrecherische Dinge unternommen hat. Zum Abschluss wird es jedoch auch bei den beiden musikalisch: Auf dem Instagram-Account der Show wurde im Februar 2023 enthüllt, dass sie gemeinsam als Kult-Duo Timon und Pumbaa aus "Der König der Löwen" auftreten werden.

Dass bald Feierabend sein wird, darüber hat Corden auf dem PaleyFest mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesprochen. "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (67), der durch die Veranstaltung führte, erklärte Corden den schweren Schritt mit den Worten: "Es fühlt sich unglaublich seltsam an und es ist ein unnatürliches Gefühl, von etwas Abschied zu nehmen, das man so sehr liebt. Es wirkt nicht richtig, weil du so eine tolle Zeit hast. Aber gleichzeitig bin ich mir so sicher, dass es das Richtige ist."

Corden hatte "The Late Late Show" 2015 vom Schotten Craig Ferguson (60) übernommen, der die Sendung sogar noch ein Jahr länger moderiert hatte (2005-2014). Von 1999 bis 2004 hatte Craig Kilborn (60) durch die spät abends ausgestrahlte Show geführt, den Beginn machte Tom Snyder (1936-2007) von 1995 bis 1999.