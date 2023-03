Als Pedro Pascal auf dem roten Teppich an seine einstige "Buffy"-Kollegin Sarah Michelle Gellar erinnert wird, gerät er ins Schwärmen.

Hollywood-Star Pedro Pascal (47) sorgt derzeit nicht nur mit der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" für Aufsehen. Auch in der ebenfalls gerade laufenden HBO-Videospieladaption "The Last of Us" ist der ursprünglich in Chile geborene Darsteller zu sehen. Lange Zeit vor seinen ganz großen Erfolgen hatte Pascal eine Gastrolle in der Neunziger-Jahre-Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" - und genau daran hat Serienstar Sarah Michelle Gellar (45) nun mit einem nostalgischen Instagram-Post erinnert.

Pedro Pascal: "Sarah Michelle Gellar hat über mich gepostet?"

Zu sehen ist ein Szenenbild aus der 2001 erschienenen Episode "The Freshman", in der Pascal an der Seite von Hauptdarstellerin Gellar einen College-Studenten im ersten Semester spielte. Auf dem roten Teppich der Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel von "Access Hollywood" darauf angesprochen, zeigte sich Pascal sichtlich bewegt, dass sich Gellar an seine verhältnismäßig kleine Gastrolle auch heute noch erinnert.

"Ich will, dass sie weiß, dass ich mich an jeden Moment der Dreharbeiten zu dieser Episode erinnere", so Pascal wörtlich an Gellar gerichtet. Der einstige "Buffy"-Star sei "eine liebenswürdige Szenenpartnerin" gewesen, und die beiden Darsteller hätten am Set "die beste Zeit" gehabt.

Gegenüber "Entertainment Tonight" fügte Pascal noch hinzu, dass Gellar während der damaligen Dreharbeiten Eiscreme mit ihm geteilt hätte, die ihr damals in ihrer Garderobe zur Verfügung stand. Auch habe Pascal, der sich im Laufe jener "Buffy"-Episode in einen Vampir verwandelt, am Set sein Mittagessen in seiner Untoten-Maske essen müssen.

Die so gelobte Gellar nahm wiederum in einigen Instagram-Storys auf Pascals süßen Interview-Moment Bezug. "Als ob ich dich jemals vergessen könnte", schrieb Gellar zu einem Repost des "Entertainment Tonight"-Clips, in dem Pascal überrascht und geradezu ungläubig fragt: "Sarah Michelle Gellar hat über mich gepostet?".