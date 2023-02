ProSieben hat den Starttermin für die achte "The Masked Singer"-Staffel enthüllt: Los geht es am 1. April.

Die erfolgreiche ProSieben-Sendung "The Masked Singer" startet am Samstag, den 1. April, in seine achte Staffel. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Matthias Opdenhövel (52) wird erneut durch die beliebte Musikshow führen. Auch das Rateteam bleibt mit Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) gleich. Gemeinsam mit einem wöchentlichen Gast rätseln sie, welche Stars unter den Masken stecken. Zu den kreativen Kostümen der neuen Staffel gibt es noch keine Details.

Interesse an "The Masked Singer" wächst

Das Interesse an der beliebten Musikshow scheint ungebrochen: Laut ProSieben ist die Fangemeinde von "The Masked Singer" zuletzt gewachsen. Demnach sammelte die Show in der Herbststaffel im Vergleich zur Frühjahrsstaffel deutlich mehr Aufrufe. Digital und in den sozialen Medien seien die Video-Views um 32 Prozent auf 64 Millionen Views gestiegen. Die Follower hätten über sechs Millionen Tipps und Kommentare abgegeben, ein Plus von 9,5 Prozent, heißt es weiter. In der "JoynMe"-App sei "The Masked Singer" mit über zwei Millionen Interaktionen zudem die erfolgreichste Show.

Maulwurf Daniel Donskoy gewann Staffel sieben

Schauspieler und Sänger Daniel Donskoy (33, "Faking Hitler") siegte in der letzten Staffel von "The Masked Singer". Versteckt unter einem Maulwurfs-Kostüm begeisterte er das Publikum und nutzte seinen Sieg, um auf die Situation von Frauen im Iran aufmerksam zu machen. Der 33-Jährige setzte sich im Finale gegen Sängerin Leslie Clio (36), Entertainer Bürger Lars Dietrich (50) und Komiker Rick Kavanian (52) durch.