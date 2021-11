Zugabe bei "The Masked Singer": Am zweiten Weihnachtsfeiertag lädt ProSieben zu einer Spezialfolge ein - mit drei neuen Stars und Masken.

Die aktuelle Staffel von "The Masked Singer" wird am kommenden Samstag (20. November) ihr großes Finale feiern. Die vier Enthüllungen darin werden aber nicht die letzten für dieses Jahr gewesen sein, wie der Sender ProSieben nun mitgeteilt hat. Denn am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) steigt eine Sonderfolge: In "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" wird Moderator Matthias Opdenhövel (51) drei neue Stars unter drei neuen Masken präsentieren.

Die Show werde demnach ganz im Zeichen des Fests aller Feste stehen und die verhüllten Promis berühmte Weihnachtsklassiker trällern. Zudem gelte es, die Stars unter "drei Weihnachts-Masken" zu erkennen. Gut möglich also, dass der Weihnachtsmann höchstpersönlich auf der Bühne stehen wird. Noch am selben Abend werden alle drei Masken fallen, ein prominentes Trio darf bis dahin munter mitraten. Um wen es sich in der Jury handeln wird, ist noch nicht bekannt.

"Zwei der schönsten Sachen der Welt"

Es handelt sich um die erste Sonderfolge des Erfolgsformats, das im Sommer 2019 Premiere im deutschen TV feierte. Für Opdenhövel ist das Spezial eine logische Schlussfolgerung: "Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle 'The Masked Singer'. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?"

Seit dem 16. Oktober läuft immer samstags die nunmehr fünfte Staffel von "The Masked Singer". Unter anderem Samuel Koch (34), Annemarie Carpendale (44) und Jens Riewa (58) wurden bereits enthüllt. Im kommenden Finale treten die Raupe, die Heldin, der Mops und Mülli Müller gegeneinander an.