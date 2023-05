Die achte Staffel "The Masked Singer" feiert am Samstag großes Finale. Vorjahressieger Daniel Donskoy wird das Rateteam verstärken.

Daniel Donskoy (33) wird am Samstag, 6. Mai (20:15 Uhr) im Live-Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" im Rateteam Platz nehmen und Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (50) dabei helfen, die letzten Rätsel der Sendung zu lösen. Der Schauspieler und Musiker bringt "TMS"-Erfahrung mit: Donskoy ist der Vorjahressieger und konnte im November 2022 die siebte Staffel als Maulwurf gewinnen.

Diese Masken stehen im Finale

"The Masked Singer" mit Moderator Matthias Opdenhövel (52) startete am 1. April mit neun Masken in die achte Staffel. Im Finale stehen nun der Igel, der Schuhschnabel, Frotteefant und Mystica, die in der letzten Ausgabe allesamt ihre Masken fallen lassen müssen.

Doch welcher Promi als letztes seine Identität preisgeben muss und zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird, bestimmen die Fans per App-Abstimmung. Bisher wurden Inka Bause (54) als Toast, Anna Loos (52) als Seepferdchen, Marianne Rosenberg (68) als Pilz, Daniel Boschmann (42) als Waschbär und Jan-Josef Liefers (58) als Känguru enttarnt.