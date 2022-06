Rob Zombie arbeitet seit Monaten an einem Remake der Serie "The Munsters".

"The Munsters"

"The Munsters" Erster Trailer zu Rob-Zombie-Remake veröffentlicht

"The Munsters" war eine beliebte Serie in den 1960ern. Jetzt wurde der erste Trailer von Rob Zombies Remake veröffentlicht.

Rob Zombie (57) gibt einen ersten Einblick auf sein neues Werk "The Munsters". Der Rockmusiker und Regisseur arbeitet seit Längerem an einem Remake der Serie aus den 1960ern. Nun wurde ein erster Trailer des Films veröffentlicht, in dem das Intro der Sitcom neu auferlegt wird.

Im Teaser sind Jeff Daniel Phillips (53) als Herman Munster, Sheri Moon Zombie (51) als Lily Munster und Daniel Roebuck (59) als Grandpa zu sehen. Klassisch wie das Original ist der kleine Vorgeschmack in Schwarz-Weiß gehalten - doch am Schluss des Trailers kommt die überraschende Ankündigung: Der Film wird in Farbe ausgestrahlt werden!

"The Munsters" wird in Ungarn gedreht

Auf Instagram teilt Zombie schon seit Monaten Fotos vom Set und den Dreharbeiten. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er ein Gruppenfoto gemeinsam mit den Hauptdarstellern des Films. "Grüße aus Budapest", schrieb der Regisseur dazu. In der ungarischen Hauptstadt wird der Streifen größtenteils gedreht.

"The Munsters" wird von Universal Studios' 1440 Entertainment produziert, was darauf hindeutet, dass der Film direkt via Streamingplattformen veröffentlicht wird. Das familienfreundliche Spukabenteuer soll noch im Herbst 2022 erscheinen.