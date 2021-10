"The Nightmare Before Christmas"

Billie Eilish schlüpft zu Halloween in eine besondere Rolle und wird für ein "The Nightmare Before Christmas"-Konzert zu Sally.

Billie Eilish (19) darf sich zu Halloween auf einen besonderen Job freuen: Die Sängerin wird laut "Billboard" bei einer Live-Aufführung von Tim Burtons (63) "The Nightmare Before Christmas" die Rolle der Sally übernehmen. Danny Elfman (68), der bei der Konzert-Reihe erneut Jack Skellington verkörpern wird, hatte die frohe Botschaft zuvor auf Twitter verkündet. Am 29. und 31. Oktober wird Eilish mit mehreren Künstlern auf der Bühne des Banc of California Stadium in Los Angeles stehen und unter anderem "Sally's Song" performen.

Der legendäre Stop-Motion-Animationsfilm nach einer Idee von Tim Burton wurde 1993 veröffentlicht. Jack Skellington, Bewohner von Halloween Town, entdeckt in dem morbiden Musical zufällig das fröhlich bunte Christmas Town. Er will kurzerhand den Weihnachtsmann entführen, um die Kinder selbst mit Geschenken zu erfreuen. Sally, ein aus Lumpen zusammengenähtes Geschöpf Dr. Finklesteins und heimlich in Jack verliebt, erkennt, dass der Plan nicht richtig ist, und versucht, Jack aufzuhalten.