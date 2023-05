Frank Rosin hatte sich 2022 nach zehn Staffeln von "The Taste" verabschiedet. Am 10. Mai 2023 steht er als Gastjuror wieder im Studio.

"The Taste"

"The Taste" Frank Rosin feiert ein Comeback

Er kann wohl doch nicht ohne "The Taste": Frank Rosin kehrt für einen Auftritt als Gastjuror zu der Kochshow zurück.

Große Überraschung bei "The Taste": Frank Rosin (56) kehrt als Gastjuror zurück. Am 10. Mai 2023 macht er den Coaches und Kandidaten mit fiesen Aufgaben und Zutaten das Leben schwer. Das teilte der Sender Sat.1 vorab mit.

"So ein Sack! Da isser wieder"

Mit diesem Auftritt hat keiner gerechnet. Schließlich war Rosin gerade erst aus der Sendung ausgeschieden, die er zehn Staffeln lang als Juror begleitet hat. Dass er nun in der elften Staffel schon wieder zurück im Studio ist, verblüfft die Coaches. Alexander Herrmann (51) etwa fragt: "Wird man dich denn nie los?" Und Alex Kumptner (39) entfährt ein: "So ein Sack! Da isser wieder."

Frank Rosin will alle in den Wahnsinn treiben

Und Frank Rosin hat sich für sein Mini-Comeback einige Gemeinheiten ausgedacht. "In meiner Rolle als Gastjuror ist mir heute wichtig, dass ich den Kollegen mal richtig den Allerwertesten aufreiße und ihnen jetzt einmal sage, ich treibe euch in den Wahnsinn!" Er wolle sie mit schwierigen Lebensmitteln "quälen" und fügt hinzu: "Ich kann jetzt schon versprechen: Das werden mal ganz neue 'The Taste'-Spiele!"

Das Team von Rosins Jury-Nachfolger Nelson Müller (44) zum Beispiel erhält die Stinkfrucht Durian. "Frank hat uns ein richtiges Ei gelegt mit den Zutaten", kommentiert Müller.

Wie die Kandidaten und die Juroren mit den Herausforderungen umgehen, zeigt Sat.1 am Mittwoch, 10. Mai, ab 20:15 Uhr.