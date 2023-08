"The Taste" Frank Rosin nach Pause wieder in der Jury

Nach einer Pause in der letzten Staffel: Frank Rosin kehrt im Herbst 2023 zurück zu "The Taste".

Nach einer Auszeit in Staffel elf: Frank Rosin (57) kehrt für die neuen Folgen von "The Taste" als Juror zurück. Dies gab Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt. Der TV-Koch hatte in der letzten Staffel im Frühjahr 2023 erstmals ausgesetzt, er wurde von Nelson Müller (44) vertreten. Ansonsten war Rosin seit dem Start 2013 in allen Runden der Koch-Casting-Show dabei.

"Die kurze Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte", zitiert der Sender Frank Rosin. "Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben", so der Starkoch weiter. Er freue sich nun auf "inspirierende Köchinnen und Köche". Die 12. Staffel von "The Taste" startet im Herbst, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Frank Rosin will ersten Sieg gegen bewährte Konkurrenten

Frank Rosin steigt in den neuen Folgen gegen bewährte Coaches in den Ring. Alexander Herrmann (52), Alexander Kumptner (40) und Tim Raue (49) wollen ihren Kandidaten zum Sieg verhelfen. Seit Staffel acht bildet das Quartett die Jury von "The Taste", mit der kurzen Ausnahme der elften Saison.

Für Frank Rosin wäre ein Triumph gegen die Kollegen der erste Sieg in der Geschichte von "The Taste". Ihm gelang es als einzigem aus der aktuellen Riege noch nicht, einen Schützling zum Gewinn zu coachen.

Tim Raue konnte die letzten drei Staffeln für sich entscheiden. Ebenfalls drei Mal gewann Alexander Herrmann, der als einziger Koch bisher in allen Staffeln dabei war. Alexander Kumptner konnte einmal reüssieren.