"The Voice of Germany" Halbfinale findet ohne Moderator Thore Schölermann statt

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" am kommenden Sonntag findet ohne Thore Schölermann (37) statt. Das hat der Moderator selbst in der Show am vergangenen Sonntagabend bekannt gegeben. "Ihr werdet am nächsten Sonntag wieder dabei sein, ich leider nicht - denn ich werde Papa und da möchte ich gerne bei meiner Frau sein", erklärte er zum Ende der Sendung. Er und seine Ehefrau Jana Schölermann (34) verkündeten im Juli auf Instagram, erstmals Nachwuchs zu erwarten. "Geschätzte Ankunftszeit: Dezember 2021", hieß es in dem Beitrag.

Seine Co-Moderatorin Lena Gercke (33) reagierte verständnisvoll: "Das ist ja auch der schönste Grund, nicht zu kommen." Ob die 33-Jährige das Halbfinale allein moderieren oder ob es einen Ersatz für Schölermann geben wird, konnte der Sender Sat.1 auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news noch nicht beantworten.

Das Halbfinale und das Finale der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" sind an den kommenden beiden Sonntagen (12. und 19. Dezember) um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen.