Im Herbst können sich TV-Zuschauer auf einige Staffelstarts beliebter Shows freuen. Auch neue Formate und Neuauflagen gehen an den Start.

Das TV-Programm läutet den Herbst mit einigen Show-Highlights ein. Altbewährte Sendungen starten mit neuen Gesichtern in eine weitere Staffel, andere Formate feiern ein Comeback oder erhalten eine Neuauflage mit ihren Stammmoderatoren. Das sind die geplanten Starts im Überblick.

"Die Höhle der Löwen"

Eine neue Staffel der VOX-Gründershow wird im herbstlichen TV-Programm zu sehen sein. Ende Februar dieses Jahres hatte Judith Williams (51) angekündigt, ihr Engagement bei "Die Höhle der Löwen" ruhen zu lassen. Für die Staffeln im Herbst 2023 (Staffel 14) und Frühjahr 2024 (Staffel 15) der Start-up-Show stehe sie nicht zur Verfügung. Sie wolle sich nach dem Tod ihres Vaters verstärkt um ihre Mutter kümmern. Dafür begrüßt die Investoren-Runde Tijen Onaran (38) als neue Löwin in der 14. Staffel "Höhle der Löwen", die ab dem 28. August (20:15 Uhr bei VOX, auch bei RTL+) zu sehen ist.

"Wir gegen die! Die Geschwistershow"

Ein neues Format geht bei ProSieben an den Start: Comedienne Carolin Kebekus (43) und Bruder David Kebekus (39) treten in ihrem eigenen Format "Wir gegen die! Die Geschwistershow" gegen prominente Geschwisterpaare an. In jeweils sechs Runden müssen sich die Familienmitglieder als Team beweisen und um die Geschwister-Ehre kämpfen. "David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix", sagt Carolin Kebekus in einem Statement. "Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!" Jeannine Michaelsen (41) führt durch die ProSieben-Sendung, die dienstags, ab 29. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird.

"Das Quiz Taxi"

Eine beliebte Rateshow on the road kommt zurück ins Fernsehen: Kabel eins startet im Herbst eine Neuauflage der TV-Sendung "Quiz Taxi" mit Moderator Thomas Hackenberg (61), der zugleich als Taxifahrer und Quizmaster fungiert. Das Format wurde von 2006 bis 2008 auf kabel eins ausgestrahlt. In der Sendung haben die Kandidaten als Taxi-Kunden die Möglichkeit, während ihrer Fahrt Geld zu gewinnen, indem sie Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen beantworten. Die Höhe der Gewinnsumme steigert sich mit der Zahl der Fragen. Zudem haben die Kandidaten die Möglichkeit, Joker - wie zum Beispiel den Passantenjoker - einzusetzen. Am 4. September starten die neuen Folgen im TV. Auf Joyn wird es ab dem 18. September zudem ein Spin-off mit Social-Media-Star Amar geben.

"The Voice of Germany"

Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars in der 13. "The Voice of Germany"-Staffel zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Ab dem 21. September 2023 gibt es die Show immer donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen. Keating wirkte bereits als Jurymitglied in der australischen Version von "The X Factor" mit. David saß 2017 neben Dieter Bohlen (69) in der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". "DSDS"-Jury-Erfahrung bringen auch Tom und Bill Kaulitz mit. Moderiert wird "The Voice of Germany" erneut von Melissa Khalaj (34) und Thore Schölermann (38).

"Wer stiehlt mir die Show?"

Die Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" geht bereits in die sechste Staffel. In Staffel fünf sollte sich Winterscheidt noch gegen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Rapper Sido (42) beweisen. In den neuen Episoden tritt er gegen die Komikerin Hazel Brugger (29) sowie die beiden Schauspielstars Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) an. Dazu gesellt sich wie bisher in jeder Folge auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat. In der Show müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in unterschiedlichsten Quiz-Kategorien beweisen. Wer es ins Finale schafft, tritt dort im Duell gegen den Moderator an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt dann die Show und darf in der folgenden Ausgabe durch den Abend führen. Wie bisher wird Katrin Bauerfeind (41) die Finalrunden moderieren.

"Blamieren oder Kassieren"

RTL holt sich zwei weitere Shows von Stefan Raab (56) ins Programm. Wie der Sender Anfang Juni verkündete, startet noch in diesem Herbst die Quizshow "Blamieren oder Kassieren", während 2024 "Schlag den Besten" folgt. Mit dabei ist Raabs ehemaliger "Showpraktikant", Moderator Elton (52), der durch beide Shows führen wird. In der Neuauflage von "Blamieren oder Kassieren" treten zwei Promis gegen einen Studiokandidaten in mehreren Quiz-Runden gegeneinander an.

"Promi Big Brother"

Nach der Jubiläumsstaffel 2022 geht "Promi Big Brother" 2023 in die 11. Staffel. Im Dezember 2022 wurde Rainer Gottwald (56) zum Gewinner der zehnten Staffel gekürt. Erstmals ging Sat.1 mit der Show im Winter an den Start. Nun soll es im Herbst so weit sein. Wann genau die neuen Folgen erscheinen werden, steht allerdings noch nicht fest. Auch welche Promis in den berühmten TV-Container einziehen werden, hat Sat.1 noch nicht bekannt gegeben. Für gewöhnlich führen Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44) durch die Sendung.

Datingshows "Bauer sucht Frau" und "Hochzeit auf den ersten Blick"

Fans von Datingshows können sich ebenso auf Nachschub freuen. So steht die 19. Staffel "Bauer sucht Frau" im Herbst bei RTL an. In Sat.1 startet im September die zehnte Jubiläumsstaffel der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick". Auch neue Kuppel-Formate sind seit August im Programm. ProSieben zeigt seit 10. August das neue Format "Der Heiratsmarkt", basierend auf der US-Datingshow "Marriage Market", mit Moderatorin Annemarie Carpendale. Darin überlassen Singles die Partnerwahl ihren Eltern oder anderen Familienmitgliedern und vertrauen auf deren Einschätzungen. In "My Mom, Your Dad", das VOX ab Dienstag, 15. August, zeigt, hilft Amira Pocher (30) Singles auf der Suche nach der großen Liebe - mithilfe deren Kinder.