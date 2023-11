Die neue "The White Lotus"-Staffel soll "länger, größer und verrückter" ausfallen. Das verriet Serienschöpfer Mike White vor dem Drehstart.

Die satirische Drama-Serie "The White Lotus" gehört zumindest in den USA zu den erfolgreichsten Produktionen der vergangenen Jahre. Die HBO-Show von Serienschöpfer Mike White (53) ist mit bislang zehn Emmy Awards ausgezeichnet worden. Staffel zwei ist für 24 weitere nominiert und eine dritte Ausgabe schon seit Langem beschlossene Sache.

Die dritte "The White Lotus"-Staffel wird extralang

Bereits bekannt war, dass diese dritte Staffel in Thailand spielen und sich "um einen satirischen und witzigen Blick auf den Tod und die östliche Religion und Spiritualität" drehen soll. Nun hat Showrunner White gegenüber "EW" verraten: "Es wird eine überdimensionierte 'White Lotus'-[Staffel] werden." Dem 53-Jährigen zufolge sollen die neuen Episoden "länger, größer und verrückter" ausfallen. Er sei zudem "super aufgeregt" und "gespannt auf die Geschichte der Staffel".

Die Premieren-Staffel der HBO-Serie kam im Sommer 2021 auf sechs Episoden, Staffel zwei rund anderthalb Jahre später auf sieben. Nun wird gemunkelt, dass der US-Kabelkanal auf eine Staffellänge um zehn Folgen herum erhöhen wird - wie das für andere Flagschiffserien des Senders wie etwa "House of the Dragon" oder "The Last of Us" üblich ist.

Wann erscheinen die neuen Episoden?

Aufgrund des Doppelstreiks der Drehbuchautorinnen und -autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood konnte "The White Lotus" jedoch bislang noch nicht in die Dreharbeiten starten. Serienschöpfer und Chefautor White ist nach eigener Aussage nach dem Ende des Autorenstreiks derzeit mit dem Abschluss der Skripte beschäftigt. Das Casting für die neue Staffel hat allerdings noch nicht beginnen können. Denn die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA befindet sich nach wie vor im Arbeitskampf, obwohl ein Ende zuletzt näher zu rücken schien.

Die Dreharbeiten zur dritten "The White Lotus"-Staffel werden dann möglicherweise "Anfang des Jahres" beginnen, erklärte Serienschöpfer White. HBO-Chef Casey Bloys stellte laut "Variety" vor Kurzem einen Start der dritten Staffel im Jahr 2025 in Aussicht.