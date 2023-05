"The Witcher" wird auch ohne Henry Cavill auf mindestens zwei Staffeln kommen.

"The Witcher"

"The Witcher" Auch eine fünfte Staffel mit Liam Hemsworth soll wohl kommen

Die Zukunft der Netflix-Serie "The Witcher" ist offenbar gesichert: Auch eine fünfte Staffel mit Liam Hemsworth kommt wohl.

Nach Henry Cavills (40) Ausstieg bei "The Witcher" gibt es schon jetzt unerwartete Nachrichten für Fans der Fantasy-Serie. Es wird auch eine fünfte Staffel der Serie geben, wie Sophie Holland, die Casting-Direktorin der Netflix-Show, in einem Interview mit der Branchen-Seite "Deadline" bestätigt.

In der vierten übernimmt Liam Hemsworth (33) von Cavill als neuer Hauptdarsteller. "Wir stehen knapp davor, die vierte Staffel mit Liam Hemsworth zu drehen. Nach einer kurzen Pause starten wir dann direkt mit der Produktion von Staffel fünf", verrät Holland.

"Noch zu viele Geschichten zu erzählen"

Ob "The Witcher" nach dem Ausstieg von Superstar Cavill überhaupt weitergehen würde, stand zunächst nicht direkt fest. "Wir hatten die Wahl, nach Geralts Abgang die Show zu beenden", erklärte Showrunnerin Lauren S. Hissrich (44) vor einigen Tagen im Gespräch mit "Total Film". Dazu, so Hissrich, sei die Netflix-Produktion allerdings nicht bereit gewesen, da es "einfach noch zu viele Geschichten zu erzählen" gebe.

Nun werden der Streamingdienst Netflix und die Serienmacher offenbar gar nicht erst die Reaktion des Publikums auf die erste Staffel mit dem neuen Hauptdarsteller Hemsworth abwarten, sondern noch vor Veröffentlichung von Staffel vier eine weitere Ausgabe der Show produzieren - ein Zeichen für das große Vertrauen, das die Serien-Verantwortlichen in ihren neuen Star und Hexer-Darsteller offensichtlich setzen.

"Ich freue mich wirklich darauf, zu sehen, was Liam mitbringt", verrät auch Casting-Direktorin Holland. Der aus der "Tribute von Panem"-Filmreihe bekannte Schauspieler besitze ihr zufolge "eine große Fangemeinde". Die bereits offiziell bestätigte vierte Staffel der Hexer-Serie soll Zuschauern und Fans "eine schöne Mischung aus neuen Figuren und zurückkehrenden Gesichtern" bieten.

Staffel drei von "The Witcher" erscheint in zwei Teilen

Zunächst können sich Serienfans jedoch noch auf die dritte Staffel von "The Witcher" mit Henry Cavill freuen. Die letzte Ausgabe der Serie mit dem bisherigen Hauptdarsteller als Geralt von Riva erscheint in zwei Teilen auf Netflix. Die ersten fünf Episoden werden am 29. Juni veröffentlicht. Das aus drei Folgen bestehende Staffelfinale können Abonnenten des Streamingdienstes dann ab dem 27. Juli anschauen.

Eine offizielle Bestätigung der fünften "The Witcher"-Staffel durch Netflix steht derzeit noch aus.