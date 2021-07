Die zweite Staffel der Netflix-Serie "The Witcher" hat einen Starttermin. Die Fans können sich Ende 2021 auf neue Folgen freuen.

Im Rahmen der "WitcherCon" hat Netflix an diesem Freitag (9. Juli) bekannt gegeben, wann die zweite Staffel von "The Witcher" mit Hauptdarsteller Henry Cavill (38) Premiere feiern wird. Die neuen Folgen werden ab 17. Dezember 2021 bei dem Streamingdienst gezeigt.

Der Cast um Henry Cavill, Freya Allan (19, Ciri) und Anya Chalotra (24, Yennefer) soll in der neuen Staffel um sieben namhafte Darsteller anwachsen, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bereits im März dieses Jahres berichtete. Eine der Neuen ist demnach unter anderem Adjoa Andoh (58), bekannt als Lady Danbury aus "Bridgerton". Ebenso frisch mit dabei: "Bridgerton"-Kollege Chris Fulton (32) und Charaktermime Graham McTavish (60), unter anderem bekannt aus "Outlander".

Darum geht es in der zweiten "The Witcher"-Staffel

Geralt von Riva (Cavill) ist in der zweiten Staffel überzeugt davon, dass Yennefer bei der Schlacht von Sodden gestorben ist und bringt die Prinzessin Cirilla in sein Zuhause aus Kindheitstagen, Kaer Morhen. Außerhalb kämpfen die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen um die Vorherrschaft, während Geralt das Mädchen vor der mysteriösen Kraft in ihr beschützen muss.

Die "The Witcher"-Serie basiert auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski (73), die auch das Vorbild für eine Videospielreihe sind.

Vor der zweiten "The Witcher"-Staffel wartet noch ein anderes Highlight auf die Fans: Auf dem Event am Freitag wurde zudem bekannt gegeben, dass am 23. August 2021 das Prequel-Anime "Nightmare of the Wolf" startet. Auch einen ersten Trailer zum Film rund um Geralts Mentor Vesemir gibt es bereits.