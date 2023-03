"Tiger King" Joe Exotic hat ein Interview aus dem Gefängnis gegeben, in dem er behauptet, die Netflix-Serie habe "sein Leben ruiniert".

Die im März 2020 erstmalig ausgestrahlte Netflix-Dokumentation "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" handelt von Joe Exotic (60), der in den USA einen Privatzoo mit Großkatzen betrieben hatte, und seiner Fehde mit der unnachgiebigen Tieraktivistin Carole Baskin (61). Exotic wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt, weil er zwei Männer angeheuert haben soll, um seine Erzfeindin zu töten. In einem Berufungsprozess wurde er erneut zu einer Haftstrafe von mehr als 20 Jahren verurteilt. Im November 2021 erschien eine zweite Staffel von "Tiger King".

Er sieht sich als unschuldiges Opfer

Der inhaftierte "Tiger King"-Star hat nun in einem Interview mit "TMZ" aus dem Gefängnis erklärt, dass das Netflix-Format sein Leben "ruiniert" habe und gemäß dem US-Promiportal "das Schlimmste" sei, was ihm je passiert sei, weil es die Öffentlichkeit habe glauben lassen, er habe versucht, Carole Baskin zu töten.

2016 und 2017 habe er "eine kleine Tigershow gedreht" und alle Inhalte, die er im Zoo gefilmt habe, seien für dieses Projekt entstanden. "Dann verwandelten Netflix und [Serien-Co-Regisseur] Eric Goode dies alles in eine Verschwörung. Alles, was sie nach 2018 gefilmt haben, als ich verhaftet wurde, war vorbereitet und wir haben Beweise dafür, dass sie alle dafür bezahlt wurden, das zu sagen, was sie sagten." Laut Exotic soll alles getan worden sein, um TV-Einschaltquoten zu bekommen, und er behauptet, er sei das unschuldige Opfer dieses Komplotts.

Joseph Maldonado-Passage, so sein bürgerlicher Name, sitzt seine Strafe im Bundesgefängnis in Fort Worth (Texas) ab. Bei ihm wurde im November 2021 eine aggressive Form von Prostatakrebs festgestellt. Er hoffe immer noch, aus dem Gefängnis entlassen zu werden, sagte er nun "TMZ" und fügte an, dass er mit seinem Verlobten Seth Posey den Bund fürs Leben schließen wolle.