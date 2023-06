"Trooping the Colour" Prinzessin Kate sorgt in grünem Outfit für Begeisterung

In London wird zu Ehren von König Charles die Parade "Trooping the Colour" abgehalten. Gewohnt elegant zeigte sich dabei Prinzessin Kate.

Kate (41), die Prinzessin von Wales, hat sich am heutigen Samstag (17. Juni) elegant in Grün präsentiert, als sie an der "Trooping the Colour"-Parade teilnahm. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) saß dabei in einer Kutsche, begleitet von Königin Camilla (75) und ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Prinz William und König Charles führten auf ihren Pferden die Parade an.

Deshalb kam Prinzessin Kate ganz in Grün

"Trooping the Colour", eine Militärparade zu Ehren des britischen Monarchen, gilt jährlich als eines der wichtigsten Ereignisse im royalen Kalender. Für die diesjährigen Feierlichkeiten in London wählte die Prinzessin von Wales britischen Medienberichten zufolge ein Mantelkleid von Andrew Gn und einen farblich passenden Hut von Designer Philip Treacy. An dem maßgeschneiderten Kleid waren juwelenbesetzte Verzierungen angebracht. Dass Prinzessin Kate sich von Kopf bis Fuß in Grün zeigte, hängt laut "Daily Mail" mit ihrer Rolle als "Colonel of the Irish Guards" zusammen, die sie Ende letzten Jahres von ihrem Ehemann Prinz William übernommen hatte.

Dem Bericht zufolge schien sie zudem erneut die Saphir-Ohrringe zu tragen, die einst Williams verstorbener Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), gehörten. Ihre dunklen Haare hatte Kate zu einem Dutt zusammengefasst.

Camilla zeigt sich in "Uniform-Kleid"

Königin Camilla saß neben Kate in der Kutsche und trug dabei ein rotes Outfit - aufgrund ihrer neuen Rolle als "Colonel of the Grenadier Guards", wie britische Medien berichten. Das Kleid des Londoner Labels von Fiona Clare soll von der Uniform des Regiments inspiriert sein, inklusive Schulterklappen.

Prinz George und Prinz Louis zeigten sich in der Kutsche unterdessen in dunkelblauen Anzügen und roten Krawatten. Prinzessin Charlotte präsentierte ein rot-weißes Kleid.

SpotOnNews