Netflix hat verkündet, dass die Serie "Wednesday" eine zweite Staffel erhält. Kein Wunder, beim großen Erfolg des "Addams Family"-Spin-offs.

Es ist offiziell: "Wednesday" erhält eine zweite Staffel. Das hat der Streamingdienst Netflix nun bekannt gegeben. "Es war unglaublich, eine Show zu schaffen, die Menschen auf der ganzen Welt anspricht", sagten die Showrunner Alfred Gough (55) und Miles Millar (55) in einer Erklärung. Weiter heißt es in dem Statement, sie seien begeistert, Wednesdays Reise mit Staffel zwei fortzusetzen. "Wir können es kaum erwarten, kopfüber in eine weitere Staffel einzutauchen und die verrückte Gruselwelt von Nevermore zu erkunden. Wir müssen nur sicherstellen, dass Wednesday den Pool nicht vorher geleert hat."

Seit der Veröffentlichung der ersten Staffel am 23. November hat das "Addams Family"-Spin-off mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle sich US-Medienberichten zufolge zur drittbeliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten entwickelt - hinter der vierten Staffel von "Stranger Things" und "Squid Game". "Wednesday" hat zudem zweimal den Rekord gebrochen für die meisten Stunden, in denen eine englischsprachige Fernsehserie in einer einzigen Woche von den Zuschauern angesehen wurde.

So geht es weiter

Bereits Ende Dezember hatten die "Wednesday"-Schöpfer Gough und Millar im Interview mit "The Hollywood Reporter" über ihre Vorstellungen für eine zweite Staffel gesprochen. Im Mittelpunkt der Serie steht die Außenseiterin Wednesday, die an der Nevermore Academy, einer Schule für Freaks und Monster, Freunde findet. Gough und Millar wollen die Beziehungen zwischen Wednesday, Enid (Emma Myers, 20), Xavier (Percy Hynes White, 21) und Bianca (Joy Sunday, 27) in der zweiten Staffel weiter ausführen und "verkomplizieren". "Für uns geht es in dieser Serie um die Freundschaft, in deren Mittelpunkt Wednesday und Enid stehen. Dass die beiden beim Publikum gut ankamen, war wirklich erfreulich", sagt Gough.

Die Dynamik zwischen den beiden ungleichen Figuren Wednesday und Enid wurde tatsächlich zum Highlight der Serie. Teen-Goth Wednesday und die stets gut gelaunte Enid könnten unterschiedlicher nicht sein - dennoch werden sie im Laufe der Serie gute Freundinnen. Vor allem Enid steht Wednesday stets zur Seite und unterstützt sie, wo sie nur kann. Andererseits würden die Produzenten auch gerne tiefer auf die Beziehung von Wednesday und ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones, 53) eingehen...