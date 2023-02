Joko Winterscheidt wird für das Format "Wer stiehlt mir die Show?" wieder zum Quizmaster. Diese Promis waren schon erfolgreich.

Das Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" startet am 19. Februar bereits in die fünfte Staffel. In der Quizsendung sind wieder Prominente zu Gast, die um die Show von Joko Winterscheidt (44) kämpfen. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (33), Rapper Sido (42) und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) wollen sich jeweils als neue Moderatorin oder neuer Moderator etablieren. Doch wer setzte sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen das ProSieben-Gesicht durch?

In den ersten vier Staffeln entschieden acht von zwölf Stars jeweils eine Show für sich. Dazu gehören Thomas Gottschalk (72) und Elyas M'Barek (40) in der ersten, Bastian Pastewka (50) und Shirin David (27) in der zweiten, Mark Forster (40) und Anke Engelke (57) in der dritten sowie Olli Schulz (49) und Nilam Farooq (33) in der vierten Staffel.

Palina Rojinski (37), Teddy Teclebrhan (39), Riccardo Simonetti (29) und Fahri Yardım (42) hingegen konnten keine Show stehlen.

Elyas M'Barek und Nilam Farooq sind die Überflieger

Elyas M'Barek und Nilam Farooq waren bisher die einzigen Kandidaten, die ihre selbst moderierte Show ebenfalls gewannen.

Die 33-Jährige nahm Winterscheidt den Titel des Showhosts in der vergangenen Staffel ab und durfte die Show nach ihren Regeln gestalten. Die Schauspielerin hatte einen Traum: Als Drummerin mit einer Band auftreten. Das Publikum tobte, als sie die Bühne betrat. Umgeben von einer gewaltigen Feuershow lieferte sie eine virtuose Showeinlage ab.

Diese Preise erhielt die Show bereits

"Wer stiehlt mir die Show?" erhielt bereits zwei Mal den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" sowie einmal die Auszeichnung für die "Beste Regie Unterhaltung". Zudem gewann die Sendung 2022 die Goldene Henne in der Kategorie Entertainment, den Grimme-Preis in Unterhaltung und den Deutschen Entertainment Award in Best Development.