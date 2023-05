Joko Winterscheidt möchte ab Herbst 2023 gegen drei neue Promis seine Show verteidigen. Dabei sind eine Komikerin und zwei Schauspieler.

Das ProSieben-Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" geht in wenigen Monaten in eine neue Runde. Joko Winterscheidt (44), die Allzweckwaffe des Senders, wird seine Sendung im Herbst 2023 gegen drei neue Stars verteidigen müssen. Ab dem heutigen 4. Mai befinden sich die neuen Folgen in Produktion, wie ProSieben mitteilt.

Welcher Promi stiehlt Joko Winterscheidts Show?

In der letzten Staffel sollte sich Winterscheidt noch gegen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Rapper Sido (42) in der ungewöhnlichen Quizshow beweisen. In den neuen Episoden tritt er gegen die Komikerin Hazel Brugger (29) sowie die beiden Schauspielstars Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) an. Dazu gesellt sich wie bisher in jeder Folge auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat.

"Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne", wird Winterscheidt in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. "Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

In der Show müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in unterschiedlichsten Quiz-Kategorien beweisen. Wer es ins Finale schafft, tritt dort im Duell gegen den Moderator an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt dann die Show und darf in der folgenden Ausgabe durch den Abend führen. Sollte Winterscheidt unterlegen sein, wird er in der nächsten Folge zum Kandidaten. Wie bisher wird Katrin Bauerfeind (40) die Finalrunden moderieren.