In "Wer stiehlt mir die Show?" jubelt erneut ein Wildcard-Teilnehmer. Das gab es in der ProSieben-Show zuvor noch nie.

Zum zweiten Mal hat in der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ein Wildcard-Kandidat geschafft, Joko Winterscheidt (44) die Show zu stehlen. Svenrik hat das Finale der ProSieben-Sendung gewonnen und übernimmt damit Jokos Job.

Zuvor hatte bereits Wildcard-Kandidatin Helena bei "Wer stiehlt mir die Show?" gefeiert. Mit Svenrik aus München schafft es nun erneut eine nicht-prominente Person, sich den Sieg zu holen. Dabei sah es am Sonntagabend (5. März) nach den ersten Spielen noch nicht so gut für ihn aus. Stattdessen durfte sich Bill Kaulitz (33) freuen, der in den Vorwochen in der Show nicht viel zu feiern hatte. Nach der ersten Gewinnstufe hat der Tokio-Hotel-Star zusammen mit Sido (42) die meisten Punkte. Jasna Fritzi Bauer (34) musste die Show verlassen.

Nächsten Sonntag steht Svenrik im Mittelpunkt

Svenrik zog allerdings anschließend an seinen Konkurrenten vorbei und ins Finale ein, das er knapp gegen Joko gewann. Er wird damit zum Moderator der Show in Folge vier. Seine Version von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft kommenden Sonntag, (12. März um 20:15 Uhr) auf ProSieben.

SpotOnNews