Renate Muddemann nimmt auf dem Stuhl von "Wer wird Millionär?" Platz. Mit 83 Jahren ist sie die bis dato älteste Kandidatin der Quizshow.

Günther Jauch (65) begrüßt am Montagabend (6. Dezember) Renate Muddemann als Kandidatin bei "Wer wird Millionär?". Die 83-Jährige ist die bis dato älteste Teilnehmerin in der Quizsendung, wie RTL vorab berichtet. In einem ersten Clip der Ausgabe von Montag erklärt Jauch, dass Muddemann bei den Frauen die Liste anführt, der älteste Kandidat bei den Männern habe mit 86 Jahren auf dem Stuhl gesessen.

"Hollywoodreife" Geschichte aus dem Leben

Die Kandidatin aus Steinfurt in Nordrhein-Westfalen sei selbst gespannt, ob ihr Verstand noch so rege sei, doch Jauch versichert ihr, dass er sich da keine Sorgen mache. Denn die 83-Jährige plaudert schon in den ersten Minuten munter drauf los und erzählt eine "hollywoodreife" Anekdote aus ihrem turbulenten Leben. Mittlerweile sei sie geschieden, zuvor habe sie 34 Jahre lang mit ihrem zweiten Mann eine Firma geleitet. "Dann hat er sich mit der Lageristin vereint und ich stand draußen", erzählt die Rentnerin. Gemerkt, dass da was lief, habe sie nicht. "Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich ein zweites, genau darüber."