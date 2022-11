Das ZDF hat Termin und Ort für das "Wetten, dass..?"-Spektakel 2023 bestätigt: Thomas Gottschalk sendet am 25. November aus Offenburg.

Die neue Ausgabe der legendären Samstagabendshow "Wetten, dass.. ?" wird am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden. Das bestätigte das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Erst vor rund zwei Wochen führte Thomas Gottschalk (72) durch die diesjährige Ausgabe der Sendung und vereinte etwas mehr als zehn Millionen TV-Zuschauer vor den Bildschirmen der Nation. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung sagte Gottschalk zum neuen Termin: "Ich freue mich, wenn es weitergeht."

Ob auch seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker (45) wieder an seiner Seite vertreten sein wird, wurde bislang noch nicht bestätigt. Erst im vergangenen Jahr legte das ZDF "Wetten, dass..?" neu auf. Nach der überwiegend positiven Resonanz der ersten Revival-Show aus Nürnberg im Jahr 2021 entschied sich der Sender zu weiteren Ausgaben mit Gottschalk.

Bislang zwei "Wetten, dass..?"-Folgen seit der Neuauflage

Erst am 19. November sendete Gottschalk aus Friedrichshafen. Unter anderem nahmen in der jüngsten Auflage auf dem berühmten Sofa Sänger Robbie Williams (48), Schauspielerin Veronica Ferres (57) oder Hollywood-Legende John Malkovich (68) Platz. Gottschalk moderierte "Wetten, dass..?" zunächst von 1987 bis 1992 und kehrte 1994 nach einer kurzen Pause an seinen angestammten Platz zurück. 2011 übergab er den Staffelstab an seinen Kollegen Markus Lanz (53). Aufgrund sinkender Quoten wurde die Show allerdings 2014 einstellt. Im Jahr 2019 kündigte das ZDF das Revival des vergangenen Jahres an, das aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden musste.

SpotOnNews