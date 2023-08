"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" startet am 29. August auf ProSieben. Wie funktionieren Carolin und David Kebekus als Team?

Ab Dienstag, 29. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben treten Carolin (43) und David Kebekus (39) an vier TV-Abenden gegen prominente Geschwisterpaare in mehreren Runden an. Gespielt wird in "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" um die Ehre.

Laut ProSieben geht es in der Spielshow unter anderem um die Fragen: "Wer erkennt, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde? Wer weiß besser, was die eigene Familie über sie oder ihn sagt? Wer kann einander besser einschätzen? Und welche Geschwister trauen sich gegenseitig mehr zu?" Im Finale werden am Spieltisch die Sieger ermittelt. Diese Geschwisterpaare treten gegen das Kebekus-Duo an: Oti (33) und Motsi Mabuse (42) machen den Anfang, später folgen Duelle mit Benni und Dennis Wolter (beide 32), Johannes B. Kerner (58) und Schwester Julia und Jessica Schwarz (46) und Schwester Sandra. Moderiert wird die Sendung von Jeannine Michaelsen (41).

Carolin Kebekus: "Wir sind vielseitig talentiert"

"Wir dürfen einfach einen Kindergeburtstag machen? Und das wird auch noch ausgestrahlt? Mit Publikum und unsere ganze Familie und Freunde sind auch dabei? Es ist einfach nur toll", freut sich Comedienne Carolin Kebekus auf die Premiere der Show. Zum Erfolgsrezept der guten Geschwister-Beziehung mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder erklärt sie: "Ich glaube, zwischen uns gibt es einfach eine Bedingungslosigkeit, die haben wir mit Davids Geburt stillschweigend festgelegt und die ist unkündbar." Das schönste an seiner Geburt sei gewesen, "dass es nie einfach hieß, dass Nachwuchs unterwegs ist, sondern, dass meine Eltern mir einen Menschen gemacht haben, der mir gehört. Der ist für mich, es ist mein Brüderchen."

Die große Schwester zu sein, habe sie in der Vergangenheit durchaus als Vorteil gesehen. "Ich hab das immer ausgenutzt, der war irgendwie mein Sklave. Ich hab ihn immer Sachen holen lassen, wozu ich keine Lust hatte. Was zu Essen oder was zu Trinken und ich hab das immer verpackt in so kleine Wettbewerbe wie zum Beispiel: 'Wenn jetzt ein Gepard hier wäre - der David war ja ein Tierfan - und der würde von unten ne Limo holen, der würde nur zehn Sekunden brauchen. Sollen wir mal gucken, wie lang Du brauchen würdest?'" David Kebekus, Comedian, Autor und Regisseur, habe wiederum davon profitiert, "dass meine Eltern, die immer sehr fair waren, Carolin Dinge ermöglichten, die dann auch für mich galten. Carolin bekam eine Reise oder einen Austausch bezahlt, dann durfte ich das auch machen. Gleiches galt für den Führerschein."

Gemeinsam hätten die beiden schon in jungen Jahren als Team funktioniert. "Wir haben früher, wenn die Eltern nicht da waren, ab und zu mal Party gemacht. Wir haben danach den Originalzustand wieder so gut hergestellt, dass sie das nie bemerkt haben", erzählt David Kebekus. Und warum werden sie als Team auch in der Geschwister-Show punkten können? "Wir sind vielseitig talentiert, wir gleichen uns in Dingen aus, weil wir uns gut kennen", sagt Carolin Kebekus. "Unsere Stärke ist auch der unbedingte Siegeswille und die professionelle Vorbereitung", fügt David Kebekus lachend an. "Wenn man sich mag, dann braucht man kein Rezept oder Regeln. Dann läuft es einfach."