An Halloween zeigt RTLzwei den ganzen Tag "X-Factor: Das Unfassbare"-Folgen. Und zur Primetime gibt es eine komplett neue Episode.

Kult-Moderator und Geschichtenerzähler Jonathan Frakes (69) lehrt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Gruseln. Nun kehrt "X-Factor: Das Unfassbare" mit neuen Geschichten auf die Bildschirme zurück. Und nicht nur das. An Halloween zeigt RTLzwei den gesamten Tag lang Kult-Folgen der Mystery-Crime-Reihe und zur Primetime die neue Episode.

Brandneue Geschichten mit deutschen Stars

Wahrheit und Fiktion liegen auch hier wie immer ganz nah beieinander. Was beruht auf wahren Tatsachen und was ist frei erfunden? Die Geschichten der neuen Folge heißen "Glückszahlen", "Kerze im Wald", "Erwachen der Gabe" und "Alles hat seinen Platz". Gedreht wurde an Schauplätzen in Los Angeles und Deutschland.

Im Cast sind bekannte Darstellerinnen und Darsteller wie der Münchner Schauspieler und Comedian Simon Pearce (40, "Mich hat keiner gefragt", "Tatort: Der Finger") oder der Kölner Schauspieler Kais Setti (geb. 1985, "Dogs of Berlin", "Tatort: Zorn Gottes").

In der ersten Episode, in der es um Wahrsagerei geht, prophezeit zudem ein weiteres bekanntes Gesicht die Glückszahlen: Gronkh (44). Der Braunschweiger, der gebürtig Erik Range heißt, ist eine Netzlegende und mit fünf Millionen Abonnenten ein einflussreicher YouTuber und Streamer in Deutschland.

Start der Sonderprogrammierung ist um 9 Uhr

RTLzwei zeigt "X-Factor: Das Unfassbare" am 31. Oktober ab 9 Uhr. Die neue Folge läuft um 20:15 Uhr und wird auch auf TVNow zu sehen sein.