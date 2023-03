"You - Du wirst mich lieben" geht weiter. Der Streamingdienst Netflix hat seine Erfolgsserie um eine fünfte und finale Staffel verlängert.

Die Serienkiller-Serie "You - Du wirst mich lieben" geht weiter. Netflix hat auch eine fünfte Staffel rund um die von Penn Badgley (36) gespielte Hauptfigur Joe Goldberg angekündigt. Diese soll allerdings auch die letzte der Erfolgsserie sein und 2024 erscheinen. Zudem ändert sich das Personal hinter den Kulissen, da die bisherige Showrunnerin Sera Gamble (39) die Serie verlässt, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

"You"-Serienfinale mit neuem Kreativpersonal

Co-Serienschöpferin Gamble betreute die Show seit dem Start auf dem US-Kanal Lifetime im Jahr 2018, und setzte diese Arbeit auch nach dem Wechsel der Serie zu Netflix fort. Für die fünfte und finale Staffel übernehmen nun Michael Foley und Justin W. Lo als neue Co-Showrunner. "You"-Schöpferin Gamble erklärte in einem Statement, dass sie sich darauf freue zu sehen, wie das neue Team "Joe Goldbergs Reise zu einem erfreulich wendungsreichen Abschluss" bringen werde.

Die neuen Serienmacher Foley und Lo fungierten bei vorherigen "You"-Staffeln bereits als ausführende Produzenten und Autoren. Die jetzt angekündigte finale Ausgabe der Serie wird Hauptfigur Joe zurück nach New York bringen - an den Ort, an dem seine mörderischen Abenteuer einst in Staffel eins ihren Anfang nahmen.