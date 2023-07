Seit nunmehr 24 Jahren lebt Jamie Lee Curtis ohne Alkohol und Drogen. Ihre Nüchternheit sei für Curtis "der Schlüssel zu ihrer Freiheit".

In den Februar dieses Jahres fiel ein besonderes Datum für Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (64): Seit nunmehr 24 Jahren hat die Tochter von Leinwand-Legende Tony Curtis (1925-2010) ihre fürchterliche Opiatabhängigkeit überwunden. In einem neuen Interview in der TV-Sendung "Morning Joe" blickte die Schauspielerin jetzt auf die Zeit ihrer Sucht zurück, und erklärte, dass sie sich glücklich fühle, unter der Einwirkung von Drogen "keine entsetzlichen Entscheidungen" getroffen zu haben.

Von Alkohol und Drogen zerstörte Leben

"Es gibt Frauen, die im Gefängnis sitzen, deren Leben von Alkohol und Drogen zerstört worden sind", so Curtis. Sie selbst habe "unglaubliches Glück" gehabt, dass das nicht ihr Weg gewesen sei.

Bis zum Jahr 1999 habe Curtis' Sucht nach Opiaten ihr Leben beherrscht. "Ich war der Opium-Epidemie voraus", bemerkte die Schauspielerin mit Blick auf die verheerende Opioidkrise in den Vereinigten Staaten, der allein in den letzten rund 20 Jahren über 800.000 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen.

Ihre eigene Nüchternheit ist für Curtis "der Schlüssel zu ihrer Freiheit" gewesen. Infolgedessen habe sie ein "unglaubliches Leben" geführt. "Ich durchbreche den Teufelskreis, der im Grunde die Leben von Generationen von Menschen in meiner Familie zerstört hat." Curtis' Halbbruder Nicholas Curtis (1970-1994) verstarb im Jahr 1994 infolge einer Heroinüberdosis. Auch ihr Vater Tony Curtis hatte über lange Jahre seines Lebens mit seiner Alkohol-, Kokain- und Heroinabhängigkeit zu kämpfen.