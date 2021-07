Der erste Hit der Spice Girls, "Wannabe", wird 25 Jahre alt. Den besonderen Geburtstag feiert die Girlband auf Social Media.

Unglaublich, aber wahr: Der erste Hit der Spice Girls, "Wannabe", feiert diese Woche seinen 25. Geburtstag. Den besonderen Meilenstein feiern die fünf Bandmitglieder auf Social Media.

Emma Bunton: "Was waren das für großartige 25 Jahre!"

"Zigazigahhhhhh!!!", schreibt "Baby Spice" Emma Bunton (45) auf Instagram zu einer Videomontage, die Ausschnitte aus dem kultigen Musikvideo des Songs und von verschiedenen Auftritten zeigt. "Fühle mich sehr emotional, was waren das für großartige 25 Jahre", fügt sie hinzu. Außerdem dankt sie den "wunderbaren Fans" dafür, dass sie "die Träume von fünf Mädels wahr gemacht", ihre "Songs geliebt", die "Tanzschritte kopiert und unsere Individualität anerkannt" haben. Wenig später teilt die 45-Jährige zudem ein Foto aus der Zeit der Entstehung von "Wannabe".

Mel C (47, "Never Be The Same Again") alias "Sporty Spice" und "Scary Spice" Mel B (46) teilen beide den gleichen Jubiläumszusammenschnitt wie ihre Bandkollegin. Mel C schreibt auf Instagram: "25 Jahre! Könnt ihr es glauben?!" Mithilfe der "großartigen Fans" habe ihre Debütsingle die Spice Girls auf eine "unglaubliche Reise" geschickt. Ihren Post beendet die Sängerin, die zeitweise auch als Solokünstlerin große Erfolge feierte, mit den Hashtags "#Wannabe25" und "#iamaspicegirl". Die 46-jährige Mel B schreibt, es sei "ein SEHR emotionaler Tag" gewesen, "aber wir WERDEN zurückkommen".

"Symbol unserer Freundschaft": Geri Horner teilt Foto von goldenem Spice-Girls-Ring

Geri Horner (48) postet zu dem besonderen Anlass drei alte Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account - inklusive Hintergrundinfos. So sei das erste Foto in ihrem Garten genau an dem Tag aufgenommen worden, an dem "Wannabe" sich auf Platz drei der englischen Charts platzieren konnte. Alle fünf Spice Girls hätten damals gemeinsam dem Radio gelauscht, erklärt "Ginger Spice" in ihrem Beitrag. Das zweite Bild, ein Schwarz-Weiß-Foto, stamme vom allerersten Fotoshooting der legendären Girlband, die dritte Aufnahme zeige einen "berühmten Ring". "Ich kaufte jedem der Mädchen einen Goldring, als wir zusammenkamen, als Symbol unserer Freundschaft", erklärt sie dazu. "Es ist eine besondere Bande, die weiterhin die Zeit überdauert."

Zu guter Letzt erinnert auch die fünfte Musikerin im Bunde, "Posh Spice" Victoria Beckham (47), in ihrer Instagram-Story an die Veröffentlichung der allerersten Spice-Girls-Single vor einem Vierteljahrhundert. "Der Song, der alles veränderte", schreibt sie über eines der zuvor von Geri Horner hochgeladenen Fotos. Ihren Worten fügt sie ebenfalls das Hashtag "#IAmASpiceGirl" hinzu.