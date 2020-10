Ist die Liebe wirklich blind? Das soll in der neuen Datingshow "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" herausgefunden werden. (Symbolbild)

Die neue Sat.1-Datingshow "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" will wissen: Ist Liebe wirklich blind?

Die Netflix-Produktion "Liebe macht blind" war ein voller Erfolg. Nun versucht sich auch Sat.1 an einer ähnlich angelegten Datingshow. In "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" sehen sich die Flirtpartner nicht, dürfen sich dafür aber mit fast allen Sinnen kennenlernen. Sie dürfen "sich beschnuppern, die Stimme des unbekannten Gegenübers hören, ihn oder sie anfassen und schmecken", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Eheversprechen vor dem ersten Blickkontakt

Erst wenn es gefunkt hat und sich die blinden, liebeshungrigen Paare "die Ehe versprechen" ist es ihnen erlaubt, einen Blick auf seinen bzw. ihren zukünftigen Ehepartner zu werfen. Doch was geschieht, wenn der oder die Auserwählte nicht den eigenen optischen Vorstellungen und Präferenzen entspricht? "Spielt das Aussehen nach dem sinnlichen Kennenlernen überhaupt noch eine Rolle?", will die Show herausfinden. Bleiben die Paare zusammen und heiraten tatsächlich oder ist die Liebesblindheit schnell wieder verflogen?

Die Dreharbeiten für "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" haben bereits in München begonnen, "selbstverständlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen", so Sat.1. Ein Ausstrahlungstermin ist bisher nicht bekannt. Auch über die Teilnehmer wurde noch nichts verraten.

Wer glaubt, dass dieses Experiment nur nach hinten losgehen kann: Bei "Liebe macht blind" verlobten sich tatsächlich sechs Paare. Zwei Paare sind bis heute glücklich verheiratet.