50 Cent: Stern auf dem Walk of Fame plus Lobrede von Eminem

Mit großer Freude und den branchenüblichen Kraftausdrücken wurde US-Rapper 50 Cent (44, "Get Rich Or Die Tryin'") bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood gefeiert. Neben dem neuesten Namen auf der weltberühmten Flaniermeile waren auch seine Entdecker und Rap-Kollegen Dr. Dre (54) und Eminem (47) anwesend. Letzterer hielt die Lobrede auf seinen guten Freund.

"Obwohl ich mich an viele Dinge aus dem Jahr 2002 nicht mehr erinnern kann, weiß ich noch ganz genau, wie es war, 50 [Cent] zu treffen", begann Eminem seine Laudatio. Schnell sei ihm damals aufgefallen: "Es ist eine wesentlich größere Freude, sein Freund und nicht sein Feind zu sein. Denn der Kerl ist verdammt noch mal unaufhaltsam!" Außerdem sei 50 Cent nicht nur ein emsiger Geschäftsmann, Musiker, Schauspieler und "einer der besten Freunde", sondern auch unschlagbar in Scrabble, scherzte Eminem am Ende seiner Rede, ehe er dem Mann der Stunde in die Arme fiel.